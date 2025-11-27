Urmăriți declarațiile Ancăi Alexandrescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS:

”Pe mine nu mă miră că nu au vrut să vină. Bine, dincolo de faptul că sunt ocupați să se certe între ei și să se bălăcărească, e treaba lor, eu nu vreau să intru în această mocirlă. Azi am fost în ședința de consiliu și am văzut ce se întâmplă la București, Bucureștiul arată exact cum a fost azi în ședința de consiliu: haos, luptă politică, se jugnesc unii pe alții. Nu are nicio legătură cu cetățeanul, totul este despre lupta lor politică, despre interesele lor, își împart banii în funcție de interesele politice. Cetățeanul nu există!

Asta se întâmplă de altfel și în această campanie: atacuri mizerabile, s-au năpustit toți asupra mea. Nu mă interesează, eu nu ripostez, nici nu mă interesează, e problema lor.

Toți sunt în fibrilați pentru că toți mă atacă pe mine. Eu m-am dus și am arătat ce se întâmplă în Sectorul 4. Deci, ei de fapt au un tupeu extraordinar pentru că și domnul Băluță, și domnul Ciucu, și domnul Drulă, sunt reprezentanții coaliției răului, coaliția care a îngenunchiat România și românii, care i-a sărăcit, care le-a mărit taxele și impozitele, care a tăiat tot ce se poate tăia și vin acum domniile lor și promit marea cu sarea. Ei au fost până acum la sectoare, de ce nu au făcut lucrurile astea până acum așa cum puteau să facă acolo la sectoarele lor.

Vine acum domnul Băluță și spune: Domnule, 500 de lei pentru cei care au pensii mai mici de 2.500 de lei. Păi de ce nu a dat până acum la Sectorul 4, dar domnule face parte din această guvernare, este vicepreședinte la PSD, da? Este la guvernare.

USR-ul e cu PSD-ul la guvernare. Domnul este mâna dreaptă a domnului....Un lucru este foarte clar, Bucureștiul ăsta are nevoie să fie condus, nu administrat. Cine să îl conducă? Domnul Drulă care îl are proptea pe Nicușor Dan și plânge la fiecare apariție a lui Nicușor Dan: Susține-mă și pe mine! Mai are un pic și îi pupă pantofii.

Domnul Ciucu care e mâna dreaptă a domnului Bolojan? Vă aduceți aminte că a fost un episod când domnul Bolojan mi-a spus: Tu să taci! Vă aduceți aminte? Păi, cum poate domnule, să conducă astfel de personaje?

Domnul Băluță care se ducea și îi pupa mâna domnului Nicușor Dan. Adică, cine? Acești bărbați vor să conducă Bucureștiul? Păi, dar ei nu au fost în stare să conducă sectoarele, au primit ordine de la partid și asta fac în continuare. Îi aud pe toți: Am făcut, am adus bani! Păi ați făcut că pentru că asta ați fost aleși.

De unde a adus domnul Băluță bani, i-a adus de la el de acasă? Nu, i-a dat domnul Ciolacu! De ce? Ca să o omoare pe doamna Gabriela Firea. Tot jocuri politice și aranjamente, nimeni nu vorbește despre cetățean.

Azi m-am dus, binențeles că nu mă lăsau să intru, din nou, la PMB și le-am transmis de problemele de care sunt interesați cetățenii Bucureștiului, ei nu au nicio legătură cu problemele astea, ei trăiesc în bula lor.

Nu se va mai întâmpla lucrul acesta pentru că eu o să ajung primar general și eu voi fi șefa lor și am să îi pun pe toți la masă și eu o să lucrz cu toți, chiar dacă domnul Ciucu a spus că nu poate să lucreze cu mine, nu va avea de ales. Va trebui să lucreze cu mine.

Dumneavoastră vă doriți un primar general care spune că nu poate să lucreze cu cineva? Un primar care dincolo de faptul că e misogin, asta am văzut e problema domniei sale, sper că nu vorbește așa și cu soția domniei sale. (...) Au încercat și cu mine tot felul de mizerii, și cu viața mea, și cu familia mea, pentru mine nu există, eu îi ignor. Singura mea raportare este la cetățeni, pentru mine nu contează decât cetățenii.

Eu astăzi am venit împreună cu echipa mea să vă spun ce o să facem în primele 100 de zile și cum o să rezolvăm problemele, că ei pe hârtie promit, arată planuri. Astăzi am fost la ședința de consiliu general și toți se plângeau: Domnule, nu ne dă Guvernul bani.

Deci, ei sunt mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu, ei așteaptă banii de la Guvern. Păi domnule nu așa dezvolți un oraș. Eu vreau ca orașul ăsta să fie motorul de dezvoltare al României, de aici, de la București să pornească renașterea țării, să fie un motor de dezvoltare, să fie cele mai multe investiții, să își dorească toți investitorii să vină la București pentru că au un partener serios, o mână forte.

Acum spune tu, când nu ai o femeie în casă se simte? Numai o femeie poate să facă ordine la București. Este un haos în București, am fost în toate sectoarele, am fost în centrul Bucureștiului, totul este dezorganizat, nimeni nu a integrat ce se întâmplă în București, din cauza aceasta se întâmplă și probleme cu traficul, nu se termină lucrările, se scurg banii.