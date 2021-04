Manelistul-interlop Dani Mocanu a fost trimis în judecată în urmă cu un an, pe 15 ianuarie 2020, de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Acesta a fost acuzat că a lansat în aprilie 2019 un videoclip pe canalul Youtube, în care incita la ură împotriva femeilor. Mocanu a încărcat pe YouTube pe 27 aprilie 2019 un videoclip filmat si montat anterior, prin intermediul caruia a instigat publicul larg la ură și discriminare împotriva femeilor. Este vorba de melodia "Curwa", care contine mai multe versuri jignitoare la adresa femeilor. La finalul lunii noiembrie 2019, videoclipul înregistra peste 18 milioane de vizualizari, aducându-i venituri de aproximativ 24.000 de dolari, ce au constat in drepturi de publicitate aferente videoclipului, au constatat atunci procurorii.

„În baza art. 396 alin.1 şi 4 C. proc. pen. condamnă pe inculpatul, M.D., la pedeapsa de 250 de zile amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii de incitare la ura sau discriminare, faptă prevăzută de art. 369 C.pen., cuantumul unei zile amendă fiind de 60 lei , în total 15.000 de lei.

Constată că infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta, a fost comisă în timpul termenului de supraveghere stabilit prin S.P. nr.x Judecătoriei Piteşti, astfel cum a fost modificată prin D.P. nr. x a Curții de Apel Pitești. În baza art. 88 alin.(3) C.pen, revocă amânarea aplicării pedepsei de 6 luni închisoare, stabilită prin S.P. nr. x a Judecătoriei Piteşti, astfel cum a fost modificată prin D.P. nr. x a Curții de Apel Pitești, aplică inculpatului această pedeapsă şi dispune executarea ei. În baza art. 88 alin. 3 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1. lit. d C.pen., contopeşte pedeapsa amenzii aplicată prin prezenta cu pedeapsa de 6 luni închisoare, aplicată prin S.P. x Judecătoriei Piteşt, astfel cum a fost modificată prin D.P. nr. x a Curții de Apel Pitești, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa închisorii de 6 luni, precum şi pedeapsa amenzii în întregime, în total o pedeapsă rezultantă de 6 luni închisoare şi amenda în cuantum de 15.000 lei(250 de zile amendă).

În baza art. 88 alin. 3 C.pen, pedeapsa închisorii se va executa în stare de detenţie. În baza art. 45 alin. 1 şi alin. 5 C.pen. pe lângă pedeapsa rezultantă, se vor executa şi pedepsele complementare şi accesorii aplicate prin S.P. nr. x a Judecătoriei Piteşti, respectiv: - pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă complementară ce urmează a se executa după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului din pedeapsa închisorii, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei închisorii, sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. - pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii va fi executată sau considerată ca executată.

În baza art. 112 alin. 1, li. e C.pen. dispune confiscarea specială a echivalentului în lei de la data plăţii, a sumei de 34.136 de dolari americani. În baza art. 404 alin. 4, lit. c C.proc.pen., menţine măsura popririi asiguratorii, astfel cum a fost instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, din data de 11.11.2019, în dosarul x , asupra conturilor bancare ale inculpatului, menţionate în ordonanţă. În baza art. 25 alin. 3 teza finală C.proc. pen., obligă YouTube să retragă/înlăture videoclipul D.M. -C. (Official Video) Hit 2019, publicat pe platforma www.youtube.com., precum şi toate videoclipurile conexe.

În baza art.274 alin.1 C.proc. Pen. obligă inculpatul la plata sumei de 6000 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 5000 lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 29.04.2021”, potrivit Hotărârii 669/2021 din 29.04.2021 a Judecătoriei Pitești.