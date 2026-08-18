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Mamă și fiu de 11 ani, dați dispăruți din Dâmbovița! Au plecat de acasă și nu s-au mai întors: poliția îi caută

Mama și fiu dați dispăruți

Mama și fiu dați dispăruți

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 09:29

O femeie de 49 de ani și fiul său, în vârstă de 11 ani, sunt căutați de polițiști după ce au plecat de la domiciliul lor din comuna Mătăsaru, Dâmbovița, și nu au mai revenit. Este vorba despre Maria Dinu și David Gabriel Dinu. Cei doi au plecat de acasă luni, 17 august, în jurul orei 12:00. Dispariția lor a fost anunțată în cursul nopții de soțul femeii, care le-a spus polițiștilor că nu mai știe nimic despre ei.

Cum poate fi recunoscută Maria Dinu

Maria Dinu are aproximativ 1,75 metri înălțime și cântărește în jur de 70 de kilograme. Femeia are părul șaten și ochii negri. În momentul în care a plecat de acasă, aceasta purta blugi albaștri rupți și un tricou alb. Era încălțată cu sandale albe cu roșu.

David Gabriel Dinu are 11 ani, aproximativ 1,65 metri înălțime și o greutate de circa 40 de kilograme. Copilul are părul scurt și șaten, iar ochii sunt negri. La momentul dispariției, băiatul purta pantaloni scurți, un tricou albastru și adidași albaștri. Persoanele care i-au văzut sau care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să sune imediat la 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

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