PASCU MIRUNA: M-a sunat ieri... domnișoara X și am o întrebare, una singură. Ea așa e de proastă? Sau face pe nebuna? Dar îmi răspunzi clar.

VLAD: Ce?

PASCU MIRUNA: Așa e de proastă sau face pe nebuna?

VLAD: E destul de proastă.

PASCU MIRUNA: E foarte proastă. E foarte proastă. Deci va face niște prostii cât ea de mari. Deci este... eu nu am crezut că tu poți vreodată, în viața ta, dar probabil că... na... e destinul tău și a lu tac-tu să vă însoțiți cu proști. Că și ăla numai de proști îî place să fie înconjurat. Ca să-l pupe-n cur. Nu am crezut că ea e atât de proastă. Eu chiar am crezut că face pe nebuna ca să mă tragă pe mine de limbă. Dar, frate, nu am crezut că e atât de proastă! Eu nu am crezut că există persoană în jurul tău care să fie atât de proastă. Mi-am schimbat total părerea despre tine. Deci îți spun. Am fost atât de furioasă azi noapte...?!

PASCU MIRUNA: Nu destul, Vlad! Este cea mai proastă fată cu care eu am stat de vorbă de-a lungul vieții mele. Deci nu are legătură cu restul pe care l-am cunoscut, că din anturajul tău, nu am cunoscut oricum, decât încă una. Dar la modul general nu am cunoscut niciuna atât de proastă adică niciuna la nimeni. Am mai cunoscut și de pe la (n.l. neinteligibil) și-s mai mici si de pe la fete, la modul general, mai au și prietenii mei copii, că să nu crezi cumva că eu nu am prieteni. Dar așa ca asta, nu nene. Asta e petardă. În fine. În fine. Deci o să-ți aduc hăinuțe, o să-ți cumpăr două cămăși, ți-am zis una neagră și una cred că bleu, (n.l. neinteligibil) blugi întregi.

VLAD: Da.

PASCU MIRUNA: ... să nu fie tăiați.