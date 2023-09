Apartamentul in care locuieste Miruna Pascu se afla situat pe bulevardul Kiseleff din Capitala, intr-o zona extrem de buna, in apropiere de Ambasada Suediei, complexe rezidentiale, socili si gradinite, dar si restaurante de lux.

O echipa a Realitatea PLUS a incercat sa vorbeasca cu vecinii femeii, insa oamenii sunt destul de reticenti.

Ei spun ca o cunosc pe Miruna Pascu si ca au auzit de tragedie de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri cu un viitor stralucit in fata si-au pierdut viata intr-o clipa in mod absolut socant si nedrept. Vecinii Mirunei mai spun si ca stiu ca ea se ocupa de afaceri imobiliare.

Pe Vlad Pascu oamenii spun ca nu stiu pentru ca venea destul de rar pe aici.

In prezent, Miruna Pascu este pusa sub acuzare pentru santaj. Mai exact, aceasta i-ar fi sunat pe tinerii cu care Vlad Pascu s-a aflat in masina si i-a invatat ce sa le spuna procurorilor, respectiv ce sa nu zica.

Matei Vlad Pascu, aflat la volanul unui Mercedes de colecție, sub influența drogurilor, a ucis doi tineri în localitatea 2 Mai.

Conform datelorde la ANCPI, șotii Pascu dețin peste 300 de sute de proprietăți imobiliare în locații din Sectoarele 1,2 și 4 al Bucureștiului, dar și în comuna 23 August din Constanța.

Mihai Pascu a fost, în urmă cu ceva ani, director de concurs la Cupa Off Road Masters X3M Vâlcea. Bărbatul a menționat, la profilul de pe pagina sa de socializare, că locuiește în prezent în orașul Roermond din Olanda.

Pe de altă parte, la adresa unde locuiește Vlad Pascu, apare cu sediul social firma Bauhaus Factory S.R.L.

