In imaginile postate in mediul online chiar de tinerii din cerul lui Vlad Pascu, acestia nu isi ascund pasiunea pentru substantele halucinogene, combinate deseori si cu bautura. Ei nu se opresc insa aici si arata chiar si efectele pe care le au acestea asupra corpului lor.

"Bai, sunt rupt in gura deja. Sunt si beat. M-am strecurat in Spitalul Floreasca (...) Ati inteles. Ce medicamente fur si eu de aici? Ia, ce-i asta oare?", spune unul dintre tineri, intr-o inregistrare in care isi arata pupilele dilatate, dar si unghiile vopsite in vreme ce se plimba nestingherit pe holul spitalului Floreasca din Capitala.

Conform imaginilor, tanarul sustine ca "s-a strecurat" in spital pentru a fura pastile si poate fi vazut cum desface o cutie din carton in care se afla medicamente si cum baga intr-unul dintre buzunare, dar si pe sub tricou, doua recipiente cu solutii perfuzabile.

Acestea sunt tinute cu spatele la camera cu care a fost facuta filmarea, astfel ca nu se poate vedea ce anume contineau cele doua recipiente.

Intr-un alt video, acelasi tanar vorbeste deschis despre droguri, spunand ca a intrat "prin efractie in Spitalul Floreasca" ca sa fure niste droguri.

"Am intrat prin efractie in Spitalu Floreasca. E gol, nu stie nimeni ca sunt aici. Ma duc sa fur niste droguri.

Ba (...), astia au toate drogurile incuiate pe undeva. Trebuie sa gasesc un loc unde exista droguri la spitalul Floreasca.

Sunt in Spitalul Floreasca. Da aici nu e nici (...), esti nebun! Vreau sa gasesc si eu niste boxuri de ET-uri din alea. WOOW OXICOMANIII!!!", spune tanarul, conform imaginilor.

Scandalos este si faptul ca acestea apare mai apoi in timp ce forteaza pentru a deschide o usa din spital. Se pare ca ar fi vorba despre SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICA URGENTA. Tanarul reuseste chiar sa intre inauntru si controbaie iar prin cutiile de medicamente.

"Oare pe aici sunt medicamente?Depozit, ba, sa incerc sa sparg usa asta (...) ca nu se tine prea bine.



Am aicea de-astea sa-mi ajunga. Daca vreti niste de-astea de perfuzie, va aduce fratele vostru cate de-astea, de perfuzii, vreti.

Va rezolva fratele vostru, ati innebunit la cap.



Nu mai stiu sa ma intorc. Uitati-va si voi ...

Am trecut direct pe langa paza cu 7 kile (...) de perfuzii de-astea, solutii de perfuzie. Daca aveau oxicodoane, eram miliardar sa moara copilu lu tata", spune tanarul.

