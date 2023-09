"Vrem sa se afle numele politistilor care l-au mangaiat pe crestet, vrem sa stim si numele copiilor care l-au insotit pe Vlad Pascu in masina. In opinia mea de om simplu, de acolo pleaca toata protectia.



Pe cine consider eu vinovat? Mihai Pascu.



Mare minune daca n-a fost si Mihai Pascu langa copil. Si daca n-a fost, oricum Pascu (Vlad - n.r.) n-a fost singur atunci. Cat despre prostia ca a fost invatat sa zica ca a fost singur in masina, e gresit. Nu toti in tara asta suntem tampiti", a declarat Ștefan Dragomir, tatăl fetei moarte în accidentul de la 2 Mai.



"Si ca sa intelegeti un aspect, jumatatea din partea a craniului (Robertei, fiica sa care a decedat in urma accidentului din 2 Mai - n.r.) nu mai este. In masina am hanoracul fetei pe care l-am gasit a doua zi. Am zis doar \"Serios?\" Era in boscheti! Ce cercetatari au facut domnii de la politie. E hanoracul fiicei mele cu sangele pe el. Il am in portbagaj, umblu cu el de 23 de zile deja", a mai spus barbatul.

Citește și Accident 2 Mai: Tatăl fetei ucise, acuzații grave: Polițiștii care l-au protejat pe Vlad Pascu să plătească!