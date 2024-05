„Am văzut, sunt foarte multe sondaje de opinie, nu mă destabilizează absolut deloc. Vă spun cu sinceritate de ce. Pentru că mă bazez în primul rând pe bucureştenii care m-au votat acum aproape patru ani de zile, 250.000 de bucureşteni şi am pierdut la o diferenţă mică la nivel de Capitală faţă de domnul Dan. Calculul meu este cât se poate de simplu, mă bazez pe bucureşteni. Dacă toţi cei care m-au votat data trecută, deşi am fost ţinta unei campanii furibunde în online, căreia nu am putut să îi fac faţă fiindcă sincer nici nu mă pricep la aşa ceva, noi am crezut că dacă prezint proeictele mari de infrastructură, investiţiile în transport, în educaţie va fi suficient, iată că nu a fost suficient. Iar din cei care l-au votat pe actualul primar, sondajele spun peste 70%, eu sunt indulgentă spun 50%, hai nu jumătate, 30% sunt nemulţumiţi pentru că nu au cum să fie mulţumiţi de ultimii ani în care nu s-au făcut investiţii, oraşul arată prost în marea lui parte, este mizerie, sunt gropi, în parcuri nu poţi să mergi”, a explicat Gabriela Firea, joi la un post de știri.

Ea l-a criticat pe Nicuşor Dan pentru că, pe lângă marile investiţii, actualul edil nu s-ar fi ocupat nici de proiectele mai mici, cum sunt parcurile.

„A spus domnul primar că parcurile arată bine. Am fost în Herăstrău, malurile stau să pice, pericol pentru copii, pericol pentru adulţi. Toate aleile crăpate, buruieni peste tot. Nu se poate! Să spunem că marile proeicte durează pentru că ai nevoie de finanţare mare şi ai nevoie de proceduri de licitaţie care durează 2 ani şi eu am lăsat astfel de proeicte, dar dacă nici aceste lucruri mici, să faci din aceste parcuri oaze de frumuseţe pentru cetăţeni, să ai grijă de siguranţa în şcoli, să nu mai fie peste tot oameni care vând droguri elevilor, să nu laşi pe marile bulevarde cratere întregi”, a conchis Firea.