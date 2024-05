Ar fi lovit astfel o tânără în vârstă de 24 de ani, care avea copilul în brațe. Tânăra a căzut secerată și a fost transportată la spitalul de urgență din Târgu Cărbunești.

Edilul, însă, a fugit de la locul accidentului, s-a baricadat în biroul său, apoi a făcut un live pe Facebook în care a spus că totul este o înscenare, transmite presa centrală.

"Cineva mi-a dat cu pumnul în oglindă sau cu mână cu ceva în oglindă. Am vrut să mă dau jos. În momentul în care am vrut să mă dau jos am văzut că deja veneau spre mine agitați. Ulterior mi-am continuat mersul înspre primărie. Am ajuns în dreptul primăriei, am constatat că oglinda nu avea nimic, decât scăpase din acele clipsuri. Am considerat că nu este ceva wow ca să pot să sun la poliție, pentru că o îndreptasem chiar eu, adică pusesem oglinda la loc.

Și acuma cei de la AUR au venit că am dat peste ei, că i-am lovit. Au chemat salvarea, vă dați seama, scenariu de la Sergiu Nicolăescu.

Au venit aici cu amenințări... Într-adevăr că orice om mai are o limită. Nici eu nu pot să spun, am încercat pe cât am putut să fiu în control psihic, dar la un moment dat, când vin 20-30 de inşi pe aici, încep să te înjure, să te amenințe când intră peste tine că fac... Ăștia sunt cei de la AUR, asta este formațiunea lor.

Așa consideră ei că câștigă prin manipulare, cumpărare, amenințare. Și astăzi, mai nou, victimizându-se că i-am călcat cu mașina", a spus edilul din localitatea Stejari, din județul Gorj, Robert Păiuș, pe Facebook.

Comunicatul IPJ Gorj

"În cursul zilei de azi, 19 mai, polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Târgu-Cărbunești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Băcești.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din comuna Stejari, în timp ce conducea un autoturism în satul Băcești, a acroșat cu oglinda laterală un pieton (femeie), în vârstă de 24 de ani din aceeași localitate, părăsind locul producerii evenimentului rutier.

Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală

În urma accidentului a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost identificat la scurt timp de polițiști și testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia", transmite Poliţia Gorj.