Mihai și Miruna Pascu: părinți și nume grele, cu relații ascunse în cercuri puternice.



Soții Pascu s-au mândrit ani la rând cu averea lor. Au peste 300 de proprietăți în București și Constanța care valorează zeci de milioane de euro. Numai pe numele bărbatului apar nu mai puțin de 88 de proprietăți imobiliare. Asta în timp ce avocata tânărului declara cu totul și cu totul altceva.



"Sunt niște oameni simpli, normali", spunea avocata la începutul acestei anchetei.









Realitatea, însă, e alta și e susținută și prin imagini publicate pe rețelele sociale. Petrecerile la care participau în urmă cu câțiva ani erau fastuoase, cu mesele pline ochi și cu băuturi alcoolice la discreție. Ba chiar și copilul era invitat.

















În timp ce învârteau sume imense de bani, mama și tatăl lui Vlad Pascu s-au apropiat și de unele dintre cele mai temute și controversate clanuri: cel al fraților Cămătaru.





Soții Pascu au apărut mai întâi într-un dosar DIICOT, unde un avocat reclamase că fusese înșelat de clanul celebru. Bărbatul împrumutase inițial de la cei doi nu mai puțin de 75 de mii de dolari, cu dobândă de 6% pe lună. Nu a mai putut returna însă banii, iar familia Pascu a apelat direct la frații Cămătaru, care au preluat datoria și i-au dat avocatului 110.000 de dolari, cu dobândă de doar 4%. În acest dosar au fost doar martori, însă s-a lăsat cu condamnări grave.

Familia extrem de bogată are, de altfel, apariții în combinații imobiliare alături de rețele celebre.

Pe vremea când la primăria Capitalei era Adriean Videanu, familia lui Vlad Pascu ar fi primit aprobare să construiască un hotel de 10 etaje pe terenul unde se află Parcul Școala Herăstrău. Însă a fost un scandal uriaș. Monica Tatoiu susține că soții ar fi vrut cu orice preț să pună mâna pe terenul lor.

"Amenințări cu moartea, procese penale, înjurături de mamă, a trebuit să ne angajăm firmă să ne păzească casa, să nu ne dea foc", a declarat omul de afaceri, intr-o interventie telefonica.



Cei doi mai apar, totuși, în legături cu Borcea Săvulescu și Marin Gostin, unul dintre cei mai mari rechini imobiliari din țară. De numele acestuia se leagă și faimoasa retrocedare a Parcului Ghica.

Chiar dacă țineau în umbră afacerile murdare, soții Pascu nu se fereau de ochii publicului.



Miruna Pascu nu a ezitat nicio secundă să posteze un videoclip în care apare cu privirea pierdută. Asta în timp ce soțul ei, Mihai Pascu, făcea legea pe străzi.





FILMUL TRAGEDIE DE PE LITORAL

Primul apel la poliție a fost făcut sâmbătă, 19 august, în jurul orei 5:00

Sâmbătă dimineață, în jurul orei 5.00 AM, a avut loc un accident rutier la ieșire din localitatea 2 Mai.

Serviciul de Ambulanță Județean Constanța a fost apelat la numărul 112, sâmbătă dimineață, 19 august, la ieșirea din localitatea 2 Mai, pentru un accident rutier, relatează Radio Constanța, care citează comunicatul ambulanței.

Din primele date, un autoturism a lovit un grup de pietoni format din 8 persoane. Au murit pe loc un tânăr de aproximativ 18-20 ani și o tânără de aproximativ 18-20 ani, pietoni.

”În data de 19.08.2023, ora 05:20 am fost solicitati prin serviciul 112, in judetul Constanta - DN39/E87 (Mangalia-Vama Veche) la iesirea din localitatea 2 Mai, pentru un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un grup de pietoni de 8 persoane.

MIJLOACE DE INTERVENȚIE:

- 2 echipaje EPA SMURD

- 3 echipaje B2 SAJ.

VICTIME:

• Barbat, ~ 18-20 ani - pieton, decedat - politraumatism, leziuni incompatibile cu viata:

• Femeie, ~18-20 ani, pieton, decedata politraumatism, leziuni incompatibile cu viata;

• Femeie, ~20 ani - constienta, policontuzionata, traumatism membre superioare, transportata la Sp Mangalia;

• Barbat, -20 ani - constient, policontuzionata, transportat la Sp Mangalia;

• Barbat, ~20 ani - constient, policontuzionat, transportat la Sp Mangalia;

• 3 persoane de sex masculin, ~19-20 ani, fara leziuni, au refuzat transportul la spital.”, au transmis reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță.

