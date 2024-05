Fostul judecător este și fost secretar de stat Ministerul Justiției, condamnat în iunie 2017 la 5 ani de închisoare pentru infracțiuni de corupție. El a dezvăluit cum în timpul propriului proces, generalul Dumbravă ar fi stat în sala de judecată, iar într-o pauză ar fi mers în cabinetul personal al judecătorului. Când era secretar de stat, Dumitru Dumbravă a vrut să preia anumite atribuții de la el. A fost refuzat, iar Dumbravă i-a transmis că o să-l supere pe Florian Coldea.



„Completul dă această soluție pentru că de cele mai multe ori primește o informare privind soluția pe care trebuie să o dea. ..... De când a intrat în câmpul tactic, justiția nu a mai fost oarbă pentru că știa să citească. Adică știa să citească plicurile galbene, uneori erau și bilețele. Pentru că uneori nu se scria o anumită pedeapsă ci și anumite lucruri despre persoana respectivă. (...) Era ca un fel de notă. Eu știind de la cei care m-au informat că SRI urmărește nu doar ceea ce fac judecătorii ci și in sala de judecată vedeam cum vine personajul, ofițerul de la SRI și stătea în sala de judecată să supravegheze pe judecător că face ceea ce i s-a spus. (...) Eu mă așteptam să vină o persoană necunoscută în sala de judecată pentru că am fost atenționat referitor la acest aspect, dar a venit domnul general Dumbravă ca să fie sigur", afirmat magistratul, într-un interviu acordat jurnalistului Victor Ciutacu.



Judecătorul Ovidiu Puțura a mai dezvăluit cum judecătorul care prezida i-a întrerupt pledoaria și i-a cerut un răgaz să bea un ceai pentru că nu se simte bine. În acest timp, generalul Dumitru Dumbravă care se afla în sala de judecată a ieșit și s-a deplasat pe culoarul care dă în biroul judecătorilor.



"Am fost atenționat de către ... din cadrul SRI, un ofiter din SRI că o să se întâmple acest lucru respectiv că judecătorul va fi contactat de către cineva de la SRI pentru a avea grijă ca soluția să fie cea care se dorește. (...) Întâmplarea face ca exact în acea perioadă să fie în Curtea de Apel și domnul general Dumbravă care intrase sigur pe ușa publicului, nu pe ușa în care intrase judecătorul. Acest lucru sigur că a fost confirmat, poate fi confirmat de avocații mei care l-au văzut. Nu dădea el ordinele, el era o persoană de legătură."



Judecătorul Ovidiu Puțura a fost închis aproximativ 2 ani după ce, în 2014, i-ar fi promis judecătoarei Corina Iacob că va asigura promovarea de către o persoana din familia acesteia a examenului pentru notari stagiari din anul 2015. În schimbul intervenției, judecătoarea trebuia să dea o soluție favorabilă într-un dosar.