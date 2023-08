Vorbim despre un clip pe care anchetatorii au reusit sa il descopere in vreme ce adunau date despre tanarul care a provocat cumplitul accident dintre Vama Veche și 2 Mai.

In clipul respectiv, postat pe retelele sociale chiar de catre tatal tanarului, cei doi apareau intr-o masina decapotabila si spuneau ca sunt undeva in zona localitatii Vama Veche.

Clipul respectiv a fost scos ulterior de pe retelele de socializare.

Apar si detalii interesante in ceea ce ii priveste pe parintii tanarului. Acestia par sa fie implicati in tranzactii imobiliare importante. Este vorba despre mai multe terenuri pe care acestia se pare ca le-au vandut in zona de nord a Capitalei.

Mai mult, tatal tanarului - pe langa faptul ca este un fost campion national la offroad - apare si drept administrator si asociat intr-o firma care are ca obiect de activitate constructiile.

