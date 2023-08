"Ceva trebuie facut ca sa dispara fenomenul asta. Drogurile, bautura la volan... Te-am prins, ti-am confiscat masina, ti-am anulat poermisul de conducere si depinde ce ai facut - mergi la puscarie.

Tanarul acesta nu stiu daca este vinovat. Vinovat a fost cand a consumat substantele. Restul ce s-a intamplat nu a fost doar el (vinovat - n.r.). Si parintii, anturajul (sunt de vina pentru cele intamplate - n.r.).

Copil asta (tanarul - n.r.) trebuie sa mearga sa plateasca ca orice cetatean al tarii. Orice s-ar intampla, copiii nostri nu ii mai aduce nimeni inapoi. Copilul meu e bagat in sicriu sigilat. Nu i se poate vedea chipul.

Nu am putut sa cumpar un sicriu cu geam. Noi stam acum langa un sicriu inchis. Copilul meu este un copil zdrobit. Am fotografii cu ce s-a intamplat. Si cei de la IML au poze. Sper sa nu se piarda...", a spus barbatul, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

Acesta a povestit ca fiicei sale ii placea geografia si avea planuri de viata.

"Avea de gand sa viziteze Europa asta frumoasa, tara asta frumoasa. Avea de gand sa isi ia o camera performanta si sa fotografieze tot.

E prima data cand pleaca singura de acasa. Au plecat 8 persoane sa sarbatoreasca un coleg. Fara droguri, fara, bautura si tigari.

Maine urma sa mergem si noi in concediu la mare cu cealalta fata si sa ne intalnim.

Parinti cresc un copil, nu invers, niciodata", a povestit vizibil devastat tatal fetei ucise de tanarul drogat.

Intrebat ce masuri crede ca ar trebui luate pentru ca astfel de tragedii sa nu se mai repete el a raspuns: "Sunt mult prea mic eu sa gandesc ceea ce-ar trebui sa gandeasca alti oameni care ar trebui sa conduca o tara. Eu stiu sa ma supun legilor tarii".

\""Si asa mi-e foarte greu sa fiu coerent cu dvs. Trebuie sa mergem inainte", a adaugat tatal fetei ucise in tragedia de pe litoral.

Barbatul a avut si un mesaj pentru mass media. El a rugat presa sa aminteasca despre acest caz, astfel incat tragedia care i-a curmat viata fiicei sale in mod brutal sa nu fie uitata si sa nu ramana fara un rezultat.

"Va rog sa aduceti aminte de cazul acesta macar la 2 saptamani. Pandemia de COVID a trecut, si razboiul din Ucraina o sa treaca.... Pentru multi este un caz, pentru mine este copilul meu ucis, omorat", a transmis barbatul.

FILMUL TRAGEDIE DE PE LITORAL

Primul apel la poliție, făcut sâmbătă, 19 august, în jurul orei 5:00

În această dimineață, în jurul orei 5, a avut loc un accident rutier la ieșire din localitatea 2 Mai.

Serviciul de Ambulanță Județean Constanța a fost apelat la numărul 112, sâmbătă dimineață, 19 august, la ieșirea din localitatea 2 Mai, pentru un accident rutier, relatează Radio Constanța, care citează comunicatul ambulanței.

Din primele date, un autoturism a lovit un grup de pietoni format din 8 persoane. Au murit pe loc un tânăr de aproximativ 18-20 ani și o tânără de aproximativ 18-20 ani, pietoni

”În data de 19.08.2023, ora 05:20 am fost solicitati prin serviciul 112, in judetul Constanta - DN39/E87 (Mangalia-Vama Veche) la iesirea din localitatea 2 Mai, pentru un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un grup de pietoni de 8 persoane.

MIJLOACE DE INTERVENȚIE:

- 2 echipaje EPA SMURD

- 3 echipaje B2 SAJ.

VICTIME:

• Barbat, ~ 18-20 ani - pieton, decedat - politraumatism, leziuni incompatibile cu viata:

• Femeie, ~18-20 ani, pieton, decedata politraumatism, leziuni incompatibile cu viata;

• Femeie, ~20 ani - constienta, policontuzionata, traumatism membre superioare, transportata la Sp Mangalia;

• Barbat, -20 ani - constient, policontuzionata, transportat la Sp Mangalia;

• Barbat, ~20 ani - constient, policontuzionat, transportat la Sp Mangalia;

• 3 persoane de sex masculin, ~19-20 ani, fara leziuni, au refuzat transportul la spital.”, au transmis reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță.

Citește și Cine este tânărul de 19 ani care a intrat cu mașina într-un grup de turiști, pe litoral - Era atât de drogat încât nici nu a știut că a provocat un accident