Aceasta a recunoscut că a stat pe Facebook, pentru un live, și că gemenii se aflau singuri în cameră în seara în care s-a produs tragedia, însă spune că nu-și explică modul în care o saltea grea a ajuns în apropierea mesei de lângă geam, permițându-le celor mici să se cațere pe ea, relatează realitateadeprahova.net.

"Am făcut un live. Nu cred că am stat 10 minute. Măsuța era în colțul la geam. Copiii, da, erau singuri în cameră. Când a venit poliţia, eu am intrat în cameră, m-a trimis poliţia. «Du-te, vezi ce fac copiii». Când intru în cameră, o văd ditamai salteaua aia, nu puteam s-o ridic singură. Doar doi bărbaţi o ridicau. Că era saltea veche. Şi unde era salteaua? Era dată jos din pat. Cum puteau copiii ăştia să mute salteaua? N-aveau cum, asta nu-mi iese din cap, n-aveau cum”, a spus femeia.

Într-un live pe Facebook, prietena acesteia, Alina, care se afla și ea în locuință în momentul tragediei, a susținut că băiatul cel mare ar fi tras salteaua respectivă.