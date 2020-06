Magazinele din centrele comerciale boicotează redeschiderea mall-urilor

Eugen Păturan deține o rețea de magazine cu două branduri internaționale. Își vinde produsele în mai multe mall-uri din țară. Ar fi trebuit să reia activitatea pe 15 iunie, însă nu o va face. Motivul?

"In locatiile in care nu am primit o oferta in care sa nu platim chiria in perioada de inchidere, va trebui sa le boicotam pentru ca am fost supusi unui efort financiar urias si nu putem sa facem fata, plus ca n-are nicio logica economica sa platesti chirie pentru un bun pe care nu l-ai folosit timp de 3 luni", a afirmat Eugen Paturan, proprietar rețea magazine încălțăminte.

Pentru fiecare magazin, omul de afaceri plătește o chirie lunară de circa 10 mii de euro. Iar acum s-a trezit cu sute de mii de euro cerute de centrele comerciale.

"Trebuie sa-mi vand apartamentul sau nu stiu... Am aplicat pentru IMM Invest si pana acum n-am primit niciun raspuns. La sfarsitul lunii aprilie, firma mea avea in jur de 250 de mii de euro bilant negativ pe care urmeaza sa-l compensez din adaosul comercial, dupa inceperea activitatii", a mai spus omul de afaceri.

Din același motiv, și alți proprietari de magazine vor recurge la boicot. Așa că, pe 15 iunie, nu vom putea cumpăra produse chiar de la toate magazinele.

Timp de 3 luni de zile in care mall-urile au fost inchise, vorbim de pierderi uriase: peste jumatate de miliard de euro. In plus, aproape 9000 de magazine au avut lacatul pus pe usa. Asta inseamna caaproape 50.000 de angajati au intrat in somaj tehnic.

Și Guvernul întârzie cu normele privind mall-urile. Încă nu se știu cu exactitate regulile care vor trebui implementate.