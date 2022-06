Adrian Popa a fost numit în funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate. Agentia a fost înființată pe 2 iunie 2022, prin Ordonanță de Urgentă, iar numirea controversată nu a întârziat să apară. Ordinul a fost semnat zilele trecute de ministrul Alexandru Rafila.

Astfel, directorul Spitalului Județean Bacău se va ocupa în principal de spitalele regionale și va gestiona fondurile prin PNRR.

„Cred că a contat experienta ca manager de spital . Prioritatea agenției sunt spitale regionale, apoi cele județene. Dacă există proiecte sau acte de finanțare, pentru asta lucram”, a declarat Adrian Popa, directorul Spitalului Județean Bacău.

Numirea este cu atât mai controversată având în vedere că în timpul conducerii lui Adrian Popa, Spitalul Județean Bacău a fost în centrul unor scandaluri uriașe.

La începutul acestui an, secţia de Psihiatrie a Spitalului din Bacău șoca din cauza condițiilor de ev mediu pe care le îndură bolnavii. Pacienții tremurau în saloanele clădirii vechi, iar medicii se îmbolnăveau din cauza frigului și a umezelii. Atunci, presa locală numea spitalul "lagăr".

Clădirea spitalului se află într-un proces de reabilitare în cadrul unui contract semnat în decembrie 2018 de Compania Naţională de Investiţii.

Contactat de jurnaliștii Realitatea PLUS, Adrian Popa susține că probleme s-au rezolvat și spune că temperatura din saloane nu era de 14 grade... ci de 18.

„Acolo e un obiectiv de investiții în derulare. Am explicat atunci la momentul respectiv. Conditiile nu sunt cele care trebuie, de aceea am si cerut reabilitare. E o cladire veche de peste 100 de ani . Trebuie să țineți cont ca au fost denaturate informatiile, nu erau 14 grade la momentele respective, erau 18 grade”, a declarat directorul SJ Bacău, Adrian Popa, pentru Realitatea PLUS.

Potrivit presei locale însă, povestea este aceeași de vreo doi ani. Secţia funcţionează într-un şantier. Este fără căldură, fără apă caldă, sunt trei saloane mari în care sunt câte 11 paturi și doar o singură baie.

În luna aprilie a acestui an, spitalul condus de omul lui Rafila atrăgea iar atenția. Investigația jurnaliștilor de la Ziarul de Bacău a descoperit atunci că o angajată de aici încasează un spor de 4700 lei lunar pentru un proiect cu fonduri europene trucat.

Mai exact, directorul financiar-contabil primește un spor de 50% la salariu, deși proiectul la care lucra a dus la favorizarea unui ofertant și implicit la înapoierea banilor europeni.

În acest caz, spitalul județean a fost pus de Ministerul Lucrărilor Publice să plătească 1,3 milioane de lei sub forma unei corecții financiare pentru trucarea licitației.