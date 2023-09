Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat joi că cei aproximativ 100 de cetăţeni români blocați pe feribotul de pe ruta Skiathos-Volos din cauza inundațiilor au fost debarcaţi.

Pasagerii feribotului au rămas blocați de două zile.

Și Ambasada României la Atena a menţinut legătura cu reprezentanţii unui grup de cetăţeni români blocaţi pe un feribot pe ruta Skiathos - Volos, ca urmare a deciziei autorităţilor locale elene de amânare a debarcării persoanelor aflate pe feribot până la îmbunătăţirea condiţiilor meteorologice în zona de debarcare.

GREECE – Major flooding on the Aegean Island of Skiathos, again, reported, today. #GreeceFloods #BREAKING pic.twitter.com/x0Fk9AUIWy