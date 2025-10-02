„Cineva care spune că sunt împotriva avortului, dar sunt de acord cu tratamentul inuman aplicat imigranților în Statele Unite, nu știu dacă asta înseamnă pro-viață”, a declarat Papa Leon într-o conferință cu reporterii. Afirmația a stârnit reacții imediate și nemulțumire în rândul conservatorilor care îl consideraseră până atunci apropiat de agenda lor.

Papa american care a câștigat rapid capital de încredere

Ales în mai 2025, Leon al XIV-lea este primul papă american din istorie. La începutul pontificatului, el a transmis semnale că dorește să protejeze tradiții liturgice abandonate de Francisc și să evite implicarea directă în probleme sociale controversate.

Reacții puternice din partea episcopilor și blogurilor tradiționaliste

Declarațiile despre imigrație au generat un val de critici. Joseph Strickland, fost episcop din Texas, a acuzat că Papa „a creat multă confuzie în ceea ce privește sfințenia vieții umane și claritatea morală a Bisericii”. Blogul Rorate Caeli, favorabil lui Leon, a scris: „M-am săturat de interviurile papale. Ar trebui să revină la tăcerea sa anterioară”. Administrația Trump, prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, a respins calificarea politicilor de imigrație drept „tratament inuman”.

Vaticanul și misiunea lui Leon

Conform oficialilor Vaticanului, Papa Leon este sincer preocupat de soarta imigranților și nu se lasă intimidat de critici. Încă de la început, și-a definit misiunea ca fiind una a unității Bisericii, într-un context de polarizare accentuată. „Oare va zburli penele conservatorilor americani în anumite momente? Cu siguranță!”, a declarat Elise Allen, autoare a unei biografii dedicate lui Leon și singura jurnalistă care l-a intervievat după alegerea sa. Cardinalul Michael Czerny, apropiat ambilor papi – Francisc și Leon –, a afirmat: „Propovăduiește cuvântul, stăruiește cu timp și fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă”.

De la misionar în Peru la papalitatea globală

Înainte de alegerea sa, Leon era puțin cunoscut la nivel mondial. Cariera sa misionară în Peru i-a adus apropiere față de comunitățile de migranți și implicare în cauze sociale, modelându-i sensibilitatea actuală față de politicile de imigrație. Elise Allen a explicat: „Înțelege prioritatea problemei avortului, dar nu va fi cineva care spune că este mult mai important decât imigrația”.

Leon al XIV-lea a fost perceput ca un papă al revenirii la rigoare și tradiție. Criticile sale la adresa lui Trump arată că nu intenționează să fie un instrument al unei tabere ideologice, ci un lider care urmează propriile convingeri. David Gibson, director al Centrului pentru Religie și Cultură al Universității Fordham, a subliniat: „Credincioșii conservatori au perceput încercările lui Leon de a promova unitatea ca și cum acesta ar fi susținut întreaga lor agendă. Leon nu avea niciodată de gând să facă asta”.

