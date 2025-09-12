Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut vineri o întrevedere la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea, în cadrul căreia s-a discutat despre pace, solidaritate și parcursul european al țării.

„Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită. Cu voia lui Dumnezeu și prin munca noastră, ne vom croi un viitor în demnitate și pace, în marea familie europeană”, a transmis Maia Sandu.

Anterior, șefa statului s-a întâlnit la Roma cu premierul italian Giorgia Meloni, unde au abordat teme legate de aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru integrarea europeană a Moldovei și susținerea comunității moldovenești din Peninsulă.

Vizita face parte dintr-o săptămână intensă de activitate diplomatică, în contextul apropierii alegerilor legislative din Moldova, considerate cruciale pentru menținerea direcției pro-europene.