Ludovic Orban, videoconferință cu prefecții. Ce măsuri pregătește premierul: decizii de ULTIMĂ ORĂ pentru oprirea pandemiei

Prefecții din întreaga țară au fost convocați în ședință la ora 15.00. Pe ordinea de zi sunt noile măsuri anticoronavirus instituite începând de astăzi în România.

România a intrat în carantină parțială de azi. Revine declarația pe propia răspundere și asta pentru că circulația pe timp de noapte a fost interzisă însă cu anumite excepții. De asemenea, toate școlile au trecut în regim online, iar masca de protecție este obligatorie în toată țara.

Mai mult, circulația pe timp de noapte a fost interzisă, însă cu anumite excepții. Persoanele care trebuie sa iasa in intervalul orar 23-5 trebuie sa completeze un document in care sa specifice numele, prenumele bla bla si semnatuea. Mai mult, parasirea locuintei trebuie justificata cu un motiv intemeiat respectiv deplasarea la in interes profesional..

Declaratia pe propia raspundere poate fi scrisa atat de mana dar poate fi prezentata si in format electronic.

Cei care nu au un motiv întemeiat pentru care ies din case noaptea pot primi amenzi cuprinse între 500 și 2500 de lei.

În plus, de astăzi, toate școlile funcționează doar online. Părerile părinților sunt împărțite privind această măsură: jumătate dintre ei spun că era o măsură neceasră, altă jumătate susține că nu este o măsură bună.