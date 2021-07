"Nu am obiceiul că la conferințele de alegeri să susțin un candidat. În calitate de președinte al PNL am considerat că e dreptul fiecărui membru al partidului să decidă pe cine să aleagă la conducerea partidului în fiecare județ. La această conferință îmi voi exprimă opțiunea și am să va explic de ce. Foarte mulți dintre dumneavoastră știți.

În 2016 mi-am depus candidatura la Primăria Capitalei și am fost împiedicat să candidez pentru că mi-a fost fabricat un dosar în alb. După ce m-am retras din cursa a început un șir de bâlbâieli care a dus la un dezastru electoral al PNL în București cu un scor de 11% pe care l-am luat atât la alegerile locale cât și parlamentare în 2016. Acesta este adevărul. Firea a câștigat alegerile și din cauza acestui eveniment și mai ales a incapacității de reacție a PNL de a determina o soluție politică.

Și eu mi-aș fi dorit din toată inima să susțin doar candidați ai PNL la București. Dacă aș fi făcut lucrul asta, astăzi, primar general ar fi fost Gabriela Firea din PSD. Am găsit soluția în singurul moment în care era posibil și am găsit soluția de a impune candidatul în persoană lui Nicușor Dan. De 12 ani PSD și-a bătut joc de București. Sorin Oprescu și Gabriela Firea au făcut praf Bucureștiul, au guvernat la televizor și și-au pierdut joc efectiv de perspectivele de dezvoltare. Dacă nu găseam această soluție, acest dezastru sub guvernarea PSD ar fi continuat. Din fericire am luat decizia potrivită. Cât am fost premier am acordat o atenție deosebită problemelor Bucureștiului, au început lucrările de centură a Bucureștiului, astăzi se lucrează din plin la două tronsoane din zona de Sud și sunt semnate aproape toate contractele pentru tronsoanele de centură a Bucureștiului din Nord", a declarat Ludovic Orban.