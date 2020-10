Ludovic Orban: ”PSD a pus în fruntea Consiliului Legislativ pe cel care s-a afirmat ca violatorul justiției independente din România”

”Am depus listele de candidați pentru circumscripția electorală a municipiului București. Am ținut să depunem candidaturile dis de dimineață, să arătăm că suntem puși pe muncă, am început un efort de aducere a seriozității și competenței. Îi vom sprijini pe parlamentarii noștri în toate proiectele de care are nevoie Bucureștiul. În plus, Nicușor Dan este primarul Capitalei și îl vom sprijini în toate proiectele. Suntem o echipă hotărâtă, o echipă care are oameni cu experiență, mulți tineri, vom face o campanie cinstită, onestă față de bucureșteni, vom prezenta proiectele, soluțiile, obiectivele pe care le avem. Este vital pentru România ca pe 6 decembrie să aibă loc alegeri. Democrația înseamnă capacitatea societății de a genera reprezentanți în instituțiile democratice ale statului care să facă bine României”, a spus Ludovic Orban după ce a depus listele cu toți cei care vor candida pentru un loc în Parlamentul României.

Despre numirea lui Florin Iordache la cârma Consiliului Legislativ, premierul a spus că PSD și cei care au votat alături de PSD sunt în pragul nebuniei.

”Ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlament arată o dată în plus că majoritatea pesedistă trebie să plece acasă. Să pui în fruntea Consiliului Legislativ pe cel care s-a afirmat ca violatorul justiției independente din România, omul care a scos milioane de oameni în stradă prin proiectele aberante în domeniul justiției... eu nu pot să înțeleg. Îmi arată clar că PSD și cei care au votat alături de PSD sunt în pragul nebuniei și nu mai au nicio legătură cu realitatea opțiunilor oamenilor. Îi anunț pe români că nu vom accepta. După alegeri vom reconstitui toate instituțiile fundamentale ale statului român în baza standardului care există la nivel european și vom alunga toți politrucii pesediști.

PNL a avut candidat, pe dl Zegrean, și toate voturile pe care le-a obținut sunt ale PNL. După cum arată rezultatul, nu există altă posibilitate. Noi am solicitat prelungirea termenului, am sperat că PSD nu-l va nominaliza pe Iordache, în sfidarea întregii societăți”, a declarat Ludovi Orban.