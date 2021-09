Întrebat cum îi răspunde ministrului Muncii, Raluca Turcan, care i-a cerut să trimită de urgenţă la promulgare legea consumatorului vulnerabil, Ludovic Orban a sfătuit-o să mai studieze Constituția și procedurile a . ”Evident că trebuie să mai citească Constituţia şi procedurile regulamentare”, a afirmat Orban, precizând că legea va fi trimisă când sunt îndeplinite toate procedurile.

„Evident că trebuie să mai citească Constituţia şi procedurile regulamentare, doamna ministru. Mi-a mai scris o scrisoare publică să grăbim dezbaterea legii și am să-i dau un singur răspuns. Proiectul de lege privind protecţia consumatorului vulnerabil a fost un proiect de lege care a fost înaintat de Guvern. În forma adoptată de Guvern, termenul de intrare în vigoare era prevăzut 1 septembrie 2022. Noi, Parlamentul, suntem cei care am modificat termenul de intrare în vigoare pentru a răspunde creşterii preţului facturilor. (...) Noi în Camera Deputaților, am și crescut valoarea sume ide referință pentu ajutorul acordat atât la cei care se încălzesc cu lemne, cât și la cei care se încălzesc cu gaz. Am adoptat o lege buna si va merge la promulgat conform procedurilor constituţionale.

Cred că dna Turcan trebuia să-i adreseze scrisoarea colegului meu, vicepreședintele Camerei, care are delegare din partea mea să exercite atribuțiile de președinte pentru ziua de astăzi”, a declarat Ludovic Orban marți seara, la Râmnicu Vâlcea, unde s-a aflat pentru prezentarea moțiunii „Forța Dreptei”, cu care participă la congresul PNL din 25 septembrie.

Ministrul Muncii Raluca Turcan i-a scris, marți, liderului PNL, preşedintele Camerei, Ludovic Orban, cerându-i să trimită de urgenţă la Preşedinţie, spre promulgare, legea consumatorului vulnerabil.

„I-am semnalat lui Ludovic Orban că are obligația să își respecte atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților nu doar atunci când acest lucru îi este convenabil din ipostaza de candidat la președinția PNL, ci în fiecare zi de mandat și mai ales când este vorba despre adoptarea proiectelor de lege urgente și esențiale pentru beneficiari”, a scris Raluca Turcan, într-un mesaj, pe Facebook.