Realitatea PLUS

Întrebat despre riscul ruperii PNL după congresul din 25 septembrie, Ludovic Orban a răspuns că el este „garantul unității PNL”, dar că de la referendumul pentru familie există un curent progresist în partid. Despre declarații legate de scindarea PNL, Orban nu a ezitat să atace tabăra Cîțu.

„Eu am fost, sunt și voi fi un garant al unității PNL. Și am demonstrat lucrul ăsta. Fără unitate nu există performanță. Riscuri de sciziune a fost invocate de susținătorii lui Cîțu. Nimeni nu din echipa mea nu a povestit despre lucruri de genul acesta.

Eu am rămas în PNL și când punctul meu de vedere a fost adoptat și când nu. Eu nu am plecat”, a declarat Ludovic Orban, la Realitatea PLUS.

Despre cei care ar dori ruperea PNL, Ludovic Orban spune că „nu o să reușească, eu am încredere în înțelepciunea PNL. La capitolul președinți stă bine dl Cîțu. Rămâne un mister pentru mine... (...) Povești că Cîțu e modern, progresist...”.

Orban recunoaște că în PNL „există o problemă, care s-a manifestat de la referendumul pentru familie. Există o tendință progresistă. PNL e un partid profund ancorat în istoria României. (...)

Noi avem istorie mult prea bogata, PNL a avut intotdeauna elemente conservatoare, o relație foarte puternica cu Biserica, PNL a fost un partid creștin, a apărat familia, tradițiile, instituțiile fundamentale din România, familie, biserica, satul românesc.

Nu poți să simplifici lucrurile, să încerci să te dai pe trenduri. Nu putem să ne batem pe un electorat de nișă, de 14-15%, care este un electorat progresist, înclinat spre o modernitate excesiva, de multe ori bazată pe snobism. Noi avem o istorie, traditie, o personalitate, o cultură, asta ne da valoare și identitate”.

„Eu sunt un european convins , un atlantist convins, pe de alta parte, Europa trebuie să fie o Europă a națiunilor, această diversitate ne conferă o bogăție”, a adăugat Ludovic Orban.