Orban a subliniat că scandalul provocat de informația privind condamnarea premierului în SUA, după ce a condus sub influența alcoolului, și modul în care acesta a gestionat situația fac rău întregului partid.

Liderul PNL a amintit că, atunci când și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat, a vorbit atât cu președintele Klaus Iohannis, cât și cu premierul Florin Cîțu. Președintele liberalilor a precizat că exista chiar o înțelegere cu șeful Guvernului privind funcțiile.

”Sunt literalmente profund afectat de ce se întâmplă. PNL are 150.000 de membri, aproape 1.300 de primari, încă pe atâția viceprimari, președinți de Consilii Județene, miniștri care își fac treaba, fac peformanță în administrația locală și creează dezvoltare.

Toată această muncă și resursă umană uriașă este afectată în momentul de față de aceste dezvăluiri și de decizia de a se face această competiție în partid.

Eu am anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat în ianuarie, februarie. Am vorbit atunci și cu președintele, și cu premierul. Nimeni nu mi-a spus să nu candidez. Am avut o colaborare cu premierul.

Pe 30 m-am trezit că premierul, pe care eu l-am susținut, își anunță intenția de a candida. Din momentul respectiv, s-a născut o competiție în care eu am încercat să rămân echilibrat, constructiv, am prezentat campania spunând ce vreau să fac eu.

Am fost pus sa fac față unei situații care a creat o percepție de separare, în fața unei dispute dure.

L-am susținut ca premier, avea o funcție importantă. Exista și o altă înțelegere legată de o altă instituție, când se va vacanta. Era o înțelegere fair.

Nu am nicio bucurie să fac remarci critice despre un coleg, cu atât mai mult legat de unul pe care l-am susținut”, a spus liderul PNL.

Orban a precizat că momentul în care și-a pus semne de întrebare privind ”onestitatea colaborării” a fost atunci când premierul a demis colegi din partid fără să anunțe pe nimeni.

”Nu am nimic împotrivă să vrei să-ți formezi echipa ta. Dar nu ai voie să arunci un blam public asupra colegilor, demițându-i fără măcar să le dai un telefon. În mod normal, îl chemi pe om, îi spui că într-o săptămână vrei să încetezi colaborarea. Ca să nu mai spun că nu m-a informat pe mine. Nu poți da afară 11 oameni în funcții importante fără să informezi, fără să le dai șanșa să aibă un exit onorabil. Când ești în politică, nu merge să dai pe cineva afară și să îl trimiți în neant. Există un management al carierelor. L-a schimbat pe șeful Corpului de Control, pe consilierul de stat responsabil cu coordonarea grupului interministerial pentru debirocratizare. Toate proiectele începute au rămas în sertar”, a mai spus liderul PNL.

