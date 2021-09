Realitatea PLUS

„Este în mod clar o adâncire a crizei. USR PLUS merge până la capăt. Arată foarte clar că nu mai există soluție de guvernare comună, PNL-USR-UDMR-minorități cu Cîțu premier, că USR PLUS preferă să treacă în Opoziție decât să-l mai susțină pe Florin Cîțu ca premier”, a declarat Ludovic Orban, în exclusivitate, la „Legile puterii”.

„Eu cred că încă avem șanse să refacem aceasta coaliție. Nu cred că PNL poate să găsească o altă formă de guvernare care să evite PSD. Singura coaliție decentă, rezonabilă, care are sprijin în electoratu lcare a votat cu PNL, e coaliția pe care am format-o din 6 decembrie, USR PLUS, UDMR și cu sprijinul Grupului minorităților naționale”, a mai spus Ludovic Orban, care este și președintele Camerei Deputaților.

Florin Cîțu a declarat în seara de vineri că „era normal, în momentul în care depui moțiunea alături de AUR, să-ți dai demisia din guvern. Cum să fii ministru al Sănătății și să pleci în mijlocul pandemiei?! Cum să ai altem inistere și să lași țara fără guvernare în acest moment și să te asociezi cu AUR?!”.

„Haideti sa fie toate la timpul lor, deocamdata nu stim decat că au semnat. Singura certitudine pe care o avem astăzi este că USR PLUS au legitimat in România un partid extremist si au semnat alaturi de el o motiune impotriva lor, ceea ce numai Dragnea a mai facut. Două dintr-o lovitura. l-au legitimat și pe Dragnea și un partid extremist”, a mai spus Florin Cîțu.