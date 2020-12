Lucian Bode anunță deschiderea Lotului 1 din Autostrada A10 Sebeș - Turda

Lucian Bode: „Lotul 1 din Autostrada Sebeș - Turda a fost dat astăzi în trafic!

Dacă ieri am avut bucuria să dăm în trafic primii kilometri din Autostrada Moldovei, și anume cei 16 kilometri la profil de autostradă din VO Bacău, iată că începând de astăzi vom putea circula și pe cei 15 kilometri ai Lotului 1 din Autostrada A10 Sebeș - Turda.

Faptul că astăzi am reușit să dăm în trafic încă un obiectiv de infrastructură mare, mult așteptat de români, este fără doar și poate rezultatul unei munci asidue, a unei implicări serioase din partea CNAIR, a antreprenorului și a subcontractorilor. Nu în ultimul rând, darea în trafic a acestui obiectiv este dovada de necontestat a faptului că, pentru Guvernul liberal, investițiile în infrastructura de transport reprezintă priorități în actul de guvernare.

Parcursul acestui proiect a fost unul din care, avem multe de învățat în ceea ce privește implementarea unui proiect de anvergură. Au existat multe blocaje si probleme nesoluționate la timp care au împins cu mult termenul de finalizare.

Din păcate, în România construcția obiectivelor de infrastructură depășește de cele mai multe ori termenele contractuale. În cazul lotului 1 din Sebeș-Turda, care trebuia finalizat în anul 2016, a fost aprobată o extensie de timp de 2 ani, și iată că am ajuns în anul 2020, după 6 ani de la semnarea contractului, să dăm în trafic acest obiectiv.

Suntem convinși că, pentru a elimina toate blocajele din calea unui proiect, este nevoie de o capacitate administrativă ridicată a instituțiilor statului responsabile de implementarea acestor proiecte. Una dintre aceste măsuri de capacitate administrativă vizează Eficientizarea relației cu instituțiile și entitățile avizatoare implicate în derularea unui proiect de infrastructură de transport.

Este vital să existe o colaborare eficientă cu instituțiile statului implicate în avizarea și derularea unui proiect de infrastructură pentru a nu ne mai întâlni cu situația în care relocarea a patru stâlpi de înaltă tensiune de pe amplasamentul unui obiectiv de infrastructură să dureze 4 ani! Asta s-a întâmplat, de altfel, pe lotul 1 din Sebeș -Turda. Am așteptat ca o altă instituție a statului să se mobilizeze și să reloce acești stâlpi, iar in luna iulie a acestui an, am reușit să eliminăm un blocaj istoric. Este inadmisibil și nu mai putem tolera o asemenea colaborare defectuoasă între instituțiile statului!”