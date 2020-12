Lucian Bode, la Realitatea PLUS: „Infrastructura de transport va fi coloana vertebrală pe care se va ridica această țară”

Lucian Bode: „Un constructor roman, care dupa balbaiala autoritatilor din aceasta tara, a venit pe un contract reziliat in 2018. In 2019 a primit ordinul de executie. Noi l-am preluat la un nivel de executie la 27%. Intr-un an am dus progresul de la 27% la 100%. Vorbim de primul tronson de autostrada din Moldova, la Bacau. (...) Contractul trebuia finalizat in ianuarie 2022. Felicitari constructorului roman ca a terminat inainte de termen! (...) Intrastructura de transport va fi coloana vertebrala pe care se va ridica aceasta tara. (...) Criza sanitara a venit la pachet cu o criza economica. (...) Cifrele arata ca investitiile publice la 10 luni sunt de 36 de miliarde de lei. (...) Am construit infrastructura de transport in Romania intr-o situatie de criza. (...) Vorbim de 90 de kilometri de autostrada care vor fi dati in trafic in acest an. (...) Am deschis santiere noi. Am semnat contracte de executie de peste 400 de kilometri.”

Ministrul a precizat că există încă probleme grave cu forța de muncă înalt calificată, rezolvarea acestor probleme fiind posibilă prin parteneriate cu universitățile.

Lucian Bode: „In ceea ce priveste infrastructura de transport avem alocate aproximativ 9,3 miliarde de euro din cei 30 de milioane din PNRR (Planul National de Redresare și Rezilienta). (...) Eu mi-as dori sa realizam aceste obiective de transport cu firme romanesti, desi ele sunt putine. (...) Una dintre ele este compania din Bacau, care a predat lucrarea inainte de termen. (...) Am realizat parteneriate cu universitatile, pentru ca resursa umana este in continuare o problema. (...) NU avem in acest moment fabrici care sa produca bitum in Romania. Este obligatoriu sa le cream facilitati constructorilor, sa construim fabrici care sa produca bitum.”

Lucian Bode a vorbit și despre importanța digitalizării, care ar urma sa simplifice birocrația din instituțiile publice.

Lucian Bode: „A fost dificil in aceasta perioada sa schimbi mentalitati. Trebuie sa gasim diferenta intre oamenii care aveau interese de grup si cei care aveau interese nationale. (...) Subiectul digitalizarii este foarte important pentru dezvoltarea Romaniei. (...) Metrorex a semnat asta-seara la minister un contract de livrare a 13 trenuri pentru Magistrala 5. Contractul era in contestare de mai multi ani. Vom schimba legislatia in acest sens. Daca stam in blocaje birocratice, nu vom reusi sa implementam aceste masuri. ”