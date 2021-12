„Am avut o dezbatere interesantă pe buget. Am primit un aviz favorabil, bugetul MAI din acest an este mai mare cu 11%, în raport cu 2021. Este un buget axat pe modernizare, are cu peste 2 miliarde de lei în plus la fonduri europrene, are un capitol, de investiții, aproape dublu față de anul acesta. Mă bucur că am reușit să trecem grupurile parlamentare ale PSD și PNL au trecut un ademnament pentru 500 milioane de lei între capitole care să ne permită acordatea către angajați a acelei restante de ¼ din legea 153. Nu afectăm deficitul , nu creștem bugetul. În continuare, 76% din bugetul MAI este alocat pentru salarii și pensii. Pensiile mai sunt majorate cu 10% cele sub 25000 rerspectiv cu 2,5% pentru cei cu pensie peste

Majorarea pensiilor erau deja asigurată prin legea bugetului. 500 de milioane de lei le transferăm la cheltuieli cu salariile, dar numai dacă plenul Parlamentului va adopta propunerea. În valoare nominală, înseamnă aproape 270 de lei în plus, net. Ministerul are 130.000 de angajați”, a declarat Lucian Bode.