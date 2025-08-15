UPDATE

Donald Trump și Vladimir Putin au început prima rundă de discuții. Cei doi lideri nu au făcut nicio declarație în prealabil și nu au răspuns la întrebări.

UPDATE

Cei doi lideri au plecat cu aceași mașină, fapt care dă un semnal puternic de încredere reciprocă.

New York Times are o observație pe tema plimbării celor doi președinți cu limuzina lui Trump.

„Este foarte neobișnuit să vezi liderii a două superputeri — și, în acest caz, adversari — călătorind în aceeași limuzină”, scrie cotidianul american, care observă că cei doi discutau deja, fără interpreți, în condițiile în care Putin vorbește binișor engleza. agenția de presă oficială a Federației Ruse, TASS susține că discuțiile au început deja între Donald Trump și Vladimir Putin în mașina oficială cu care au plecat de la aeroport. Este vorba despre limuzina oficială a președintelui SUA, supranumită „Bestia”. Întâlnirea a început, din această perspectivă, surprinzător, pentru că de regulă, la acest nivel, fiecare președinte merge la locul oficial al întâlnirii, cu propria mașină.

UPDATE

Donald Trump și Vladimir Putin au coborât din avioane și s-au întâlnit pe covorul roșu. Un lucru pe care Trump pare să-l fi apreciat, deoarece l-a aplaudat pe omologul său rus.

Au urmat o poză și câteva întrebări de la reporteri, la care cei doi nu au răspuns.

UPDATE

Avionul lui Vladimir Putin a aterizat în Alaska

Știrea originală

Donald Trump a aterizat în Alaska declarând că vrea să vadă „azi” un armistițiu în Ucraina. Cu toate acestea, analiștii consideră că șansele pentru o astfel de reușită sunt reduse. Liderul de la Casa Albă încearcă să combată temerile exprimate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de partenerii europeni, care se tem că Washingtonul ar putea accepta înghețarea conflictului și recunoașterea controlului Rusiei asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei. „Nu sunt aici pentru a negocia pentru Ucraina, sunt aici pentru a-i aduce la masa negocierilor”, a declarat Trump.

Obiectiv declarat: un armistițiu imediat

Întrebat cum ar defini succesul acestei întâlniri, Trump a răspuns direct: „Vreau să văd un armistițiu rapid. Nu voi fi mulțumit dacă nu va fi astăzi. Vreau ca uciderile să înceteze”. Cei doi lideri se vor întâlni pentru prima dată față în față de la revenirea lui Trump la Casa Albă, la o bază aeriană din cel mai mare oraș al statului Alaska.

Echipele de negociere se măresc

Planul inițial prevedea o discuție între patru ochi, doar cu traducătorii. Însă formatul a fost modificat, iar Trump va fi însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special în Rusia, Steve Witkoff. La discuția extinsă vor participa și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, secretarul Apărării, Pete Hegseth, și șefa de cabinet, Susie Wiles.

Ambițiile celor doi lideri

Trump vede în acest summit o șansă de a pune capăt unui conflict ce durează de trei ani și jumătate, consolidându-și imaginea de pacificator internațional și potențial candidat la Premiul Nobel pentru Pace. Pentru Putin, simpla desfășurare a întâlnirii este deja o victorie diplomatică, pe care o poate folosi ca dovadă că izolarea Rusiei de către Occident nu a reușit.

Atmosfera dinaintea summitului

Emisarul rus Kirill Dmitriev a descris starea de spirit ca fiind „combativă” și a precizat că discuțiile vor acoperi nu doar tema Ucrainei, ci și alte aspecte ale relațiilor bilaterale. Trump, care în trecut afirma că poate opri războiul în 24 de ore, recunoaște acum că misiunea este mai complicată decât părea.

Presa rusă a intrat în panică la auzul unui scenariu: Trump l-ar putea lua ostatic pe Putin în Alaska

Posibil summit tripartit

Dacă negocierile din Alaska se vor desfășura bine, Trump intenționează să organizeze rapid o nouă întâlnire, de data aceasta împreună cu Zelenski. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, nu a exclus această posibilitate, menționând că discuțiile de vineri ar putea dura șase-șapte ore. Zelenski speră ca summitul să deschidă calea către o „pace justă” și discuții în format tripartit, dar subliniază că Rusia continuă luptele. „Este timpul să punem capăt războiului, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare. Ne bazăm pe America”, a scris el pe Telegram.

Respect reciproc și avertismente economice

Trump a vorbit despre Putin în termeni pozitivi: „Este un tip deștept, face asta de mult timp, dar și eu la fel. Ne înțelegem bine, există un nivel bun de respect reciproc”. Totuși, a avertizat că, în lipsa unui rezultat favorabil, Rusia se va confrunta cu „consecințe economice severe”.

Semnale de compromis din partea Moscovei

Potrivit unor surse apropiate Kremlinului, Putin ar putea fi dispus să înghețe conflictul pe liniile frontului, dacă primește garanții juridice privind neextinderea NATO spre est și ridicarea unor sancțiuni. NATO, la rândul său, susține că viitorul Ucrainei este în alianță.

Puncte comune și bariere rămase

Surse implicate în discuții spun că părțile au găsit deja câteva puncte comune. „Aparent, se va ajunge la un acord asupra unor condiții, deoarece Trump nu poate fi refuzat, iar noi nu suntem în măsură să refuzăm (din cauza presiunii sancțiunilor)”, a declarat o sursă anonimă. Putin ar accepta un armistițiu complet, cu condiția clarificării modalităților de monitorizare, iar un posibil compromis ar fi oprirea atacurilor aeriene. Zelenski, însă, respinge orice cedare de teritoriu și cere garanții de securitate sprijinite de Statele Unite.

Kremlinul anticipează discuții maraton între Trump și Putin. „Ne putem imagina că va dura cel puțin șase până la șapte ore”