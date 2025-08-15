Parul creste in medie cu 1,5 centimetri pe luna si 15 centimetri pe an. Rapiditatea cresterii parului depinde de mai multi factori precum varsta, sanatatea, genetica si dieta. Desi nu se pot schimba factorii precum varsta si genetica, dieta este un factor care poate fi controlat. De fapt, adoptarea unei diete care nu este bogata in substante nutritive potrivite poate duce la pierderea parului. Pe de alta parte, adoptarea unei diete echilibrate, cu substante nutritive corecte poate contribui la cresterea parului. In unele cazuri, caderea parului poate fi rezultatul unei alimentatii deficitare.