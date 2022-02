Ora 19.10 : Explozii puternice în Kiev, în seara de luni după ce mai multe rachete au fost lansate de trupele rusești. Potrivit surselor Realitatea PLUS, rachetele au fost lansate din Belarus, țara care a găzduit luni prima rundă de negocieri dintre Rusia și Ucraina.

Exploziile au fost urmate de sirenele care au răsunat în toată capitala Kiev.

⚡️⚡️⚡️Video of a very powerful explosion in #Kyiv. pic.twitter.com/fKQWsBJSaQ