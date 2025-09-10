Liniile 41, 93, 205, 331 și 335 vor avea program prelungit joi. Concertul Scorpions ține tramvaiele și autobuzele pe traseu până la miezul nopții

Programul liniilor de transport public 41, 93, 205, 331 și 335 va fi prelungit în seara zilei de joi, 11 septembrie, pentru preluarea participanților de la concertul Scorpions, organizat la Centrul Expozițional Romexpo.

Informația a fost trimisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI), într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Potrivit dispozițiilor TPBI, vehiculele de pe liniile menționate vor circula în zona centrului Romexpo, la finalul concertului, astfel: orele estimate de trecere ale tramvaielor liniei 41 în proximitatea 'Romexpo' sunt 23:15, 23:20, 23:23, 23:26, 23:29, 23:32, 23:38, 23:45 și 23:52 (pe sensul spre 'Ghencea'); orele estimate de trecere ale troleibuzelor liniei 93 în proximitatea 'Romexpo' sunt 23:15, 23:20 și 23:30 (pe sensul spre 'Cartier Constantin Brâncuși'); orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 205 în proximitatea 'Romexpo' sunt 23:15, 23:25 și 23:35 (pe sensul spre 'Piața Unirii'); orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 331 în proximitatea 'Romexpo' sunt 23:15, 23:20, 23:40 și 23:50 (pe sensul spre 'Piața Romană'); orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 335 în proximitatea 'Romexpo' sunt 23:25, 23:30 și 23:35 (pe sensul spre 'Faur').

De asemenea, călătorii pot utiliza vehiculele liniei 100, care funcționează 24 de ore din 24.

Circulația tramvaielor pe linia 41 va fi reluată mai devreme decât se prognozase inițial