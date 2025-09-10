Informația a fost trimisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI), într-un comunicat de presă citat de Agerpres.



Potrivit dispozițiilor TPBI, vehiculele de pe liniile menționate vor circula în zona centrului Romexpo, la finalul concertului, astfel: orele estimate de trecere ale tramvaielor liniei 41 în proximitatea 'Romexpo' sunt 23:15, 23:20, 23:23, 23:26, 23:29, 23:32, 23:38, 23:45 și 23:52 (pe sensul spre 'Ghencea'); orele estimate de trecere ale troleibuzelor liniei 93 în proximitatea 'Romexpo' sunt 23:15, 23:20 și 23:30 (pe sensul spre 'Cartier Constantin Brâncuși'); orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 205 în proximitatea 'Romexpo' sunt 23:15, 23:25 și 23:35 (pe sensul spre 'Piața Unirii'); orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 331 în proximitatea 'Romexpo' sunt 23:15, 23:20, 23:40 și 23:50 (pe sensul spre 'Piața Romană'); orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 335 în proximitatea 'Romexpo' sunt 23:25, 23:30 și 23:35 (pe sensul spre 'Faur').



De asemenea, călătorii pot utiliza vehiculele liniei 100, care funcționează 24 de ore din 24.

Circulația tramvaielor pe linia 41 va fi reluată mai devreme decât se prognozase inițial