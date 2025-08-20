Circulaţia tramvaielor pe linia 41 va fi reluată din 23 august, în urma finalizării lucrărilor de infrastructură din intersecţia Bulevardul Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu, a anunţat, miercuri, Societatea de Transport Bucureşti (STB).

„Revenirea tramvaiului pe traseu la această dată a fost posibilă prin eforturile angajaţilor STB, care au reuşit să finalizeze lucrările mai devreme decât termenul anunţat iniţial (1 septembrie), astfel încât călătorii să beneficieze din nou de o conexiune directă şi rapidă pe una dintre cele mai importante linii ale Capitalei. Tramvaiul 41 asigură legătura între terminalul Ghencea şi Piaţa Presei”, se arată într-un comunicat al STB.

Pentru perioada în care tramvaiul 41 a fost suspendat, STB a introdus liniile navetă 641 și 643, pentru a prelua fluxul de călători și a asigura transportul între cele două capete de linie. Acestea vor fi desființate începând cu data de 23 august, odată cu reluarea circulației tramvaielor pe traseu.

Linia 41 este una dintre cele mai aglomerate din București, transportând zilnic aproximativ 150.000 de călători. Reluarea tramvaiului va facilita accesul rapid pe traseu, evitând aglomerația și oferind o alternativă eficientă de deplasare pentru locuitorii din zona Ghencea până în centrul Capitalei.

