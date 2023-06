„Toate categoriile din învățământ vor beneficia de respectul pe care îl merită și de salariile cuvenite.

A fost adoptată declarația privind politica de salarizare a personalului din învățământ, care are ca anexă un memorandum al guvernului.

Răspunde cerinței de a avea un act normativ publicat în MO

Memorandumul include toate măsurile luate deja, a doua parte vizează investițiile în infrastructură, listate pentru a vedea amploarea și investiția.

O secțiune subliniază din nou elementele din legile educației ce vin în sprijinul carierei didactice.

Asumarea pe care Guvernul României o face astăzi include două măsuri: 1. garantarea principiului pe care se va baza noua grilă – salariul de bază a profesorului debutant va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie;

De asemenea, memorandumul asumă că, pe perioada concediilor, personalul va avea dreptul la o indemnizație de concediu. Ambele solicitări au făcut parte din doleanțele pe care le-am primit.

Altă chestiune ține de rolul pe care ME îl are în asigurarea procesului educațional normal în contextul dat. Continuăm să monitorizăm constant participarea, avem în continuare un trend descendent.

În cazul celorlalte clase nu se impun în acest moment schimbări

Conform calendarului actual, mâine se termină încheierea soituației școlare pentru a 8-a și a 12-a și înscrierile la Bac și EN. Am semnat ordinul prin care perioada de încheiere a situației școlare se prelungește până pe 13 iunie.

Probele de competențe pentru Bac – 14 – 23 iunie

Probele scrise pentru ambele examene nu se impune în acest moment de modificarea calendarului

Știu că a fost o discuție în spațiul public vizavi de modificările aduse prin ordin de ministru la ROFUIP. Știm cu toții că nu mai este foarte mult timp și, în acest sens, avem două modificări majore pe care ordinul de ministru semnat azi le aduce: încheierea situației școlare în cazuri excepționale cu minim două note de către profesorii de la orele respective. Nu vorbim despre încheierea situației școlare de către altcineva decât de către profesorii de la disciplinele respective. De asemene, vorbim despre o prevedere care permite un pas birocratic în minus. Nu înseamnă că situația școlară nu se încheie de către profesorul care are în dreptul său această obligație..

Am discutat cu sindicatele atât despre declarație ce prevede memorandumul cât și prevederile sale

Am consultat federațiile sindicale atunci când am decis împreună acest pas, am venit în întâmpinarea cerințelor de a avea un act normativ, acesta este un act normativ publicat în Monitorul Oficial.

Dialogul cu federațiile sindicale continuă pe negocierea contractului colectiv de muncă și vizavi de procesele care țin de procesul educațional.

Dialogul este deschis. Cred că întoarcerea în școală trebuie să se facă cu sentimentul de respect reciproc și cu o atitudine constructivă. Ministerul Educației nu va întrerupe niciodată dialogul.

Pe liniile trasate de premier, Ministerul Educației continuă dialogul.

Memorandumul include o primă tranșă de acordare la 1 ianuarie 2024 o primă tranșă de 40%.