”La moțiunea de cenzură care a fost anunțată de opoziție pentru luni, 8 decembrie, se mai adaugă încă două. Asta pe legea cu pensile magistraților și respectiv, pe cea cu bugetul. Trei șanse pentru a scăpa de domnul Bolojan, însă reamintesc că moțiunea de cenzură poate să treacă doar cu votul PSD.

Dacă PSD se mulțumește cu o victorie, oarecum a la Pirus, forțând demisia lui Moșteanu, că Moșteanu nu ar fi vrut să își dea demisia, dacă nu cumva i-a spus Bolojan după ce o fi avut discuții cu Grindeanu.

Dacă nu se mulțumesc cu această victorie mică, cei de la PSD ar trebui să se gândească serios, să semneze moțiunea de cenzură sau să voteze moțiunea de cenzură, alături de opoziție”, a declarat Gheorghe Piperea, la Realitatea PLUS.