Ora 15:00, Ilie Bolojan face primele declarații după demisia lui Moșteanu. Premierul l-a delegat deja ca interimar pe Radu Miruță

Reconfigurare în Guvern, după demisia lui Moșteanu: Bolojan îl vrea pe rezistul Radu Miruță interimar la Apărare / Foto: Inquam Photos

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că a luat act de demisia lui Ionuţ Moşteanu Din funcția de ministru al Apărării Naționale, el a precizat că îi va propune președintelui ca interimatul la Apărare să fie asigurat de Radu Miruță, care ocupă în prezent funcția de ministru al Economiei. La ora 15:00, înaintea ședinței de guvern pe proiectul pensiilor speciale, șeful executivului va face și primele declarații legate de demisia ministrului de la Apărare, pe fondul scandalului uriaș generat de diploma sa de studii superioare.

”Am luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale şi vicepremier al guvernului României. Îi mulţumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, a transmis Bolojan într-o mesaj publicat de Executiv.

”Îi voi propune preşedintelui României ca interimatul funcţiei să fie asigurat de dl Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului”, se mai arată în mesajul menționat.

Ionuț Moșteanu și-a prezentat, vineri, demisia din funcția de ministru al Apărării cu puțin timp înainte de începerea ședinței liderilor USR, eveniment ce se anunța extrem de tensionat în contextul scandalului în care este implicat numele său. Anterior, Moșteanu a avut o discuție telefonică cu președintele Nicușor Dan. 