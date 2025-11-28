Conform surselor Realitatea PLUS, Coliban își dorește să îi ia locul lui Moșteanu la Apărare, dar are aceleași probleme de CV ca el, motiv pentru care restul s-au opus.

Allen Coliban, fostul primar al Brașovului și membru USR, și-a modificat CV-ul după ce în presă a apărut informația că nu a absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București, așa cum declarase anterior.

Coliban și-a actualizat CV-ul menționând că „a urmat cursurile Facultății de Automatică și Calculatoare”, subliniind totodată că nu deține diplomă de licență în acest domeniu. În forma anterioară, documentul indica faptul că „a terminat” facultatea.

Ciprian Dobre, prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București, a declarat atunci că Allen Coliban a fost exmatriculat.

Cine este Bogdan-Ionel Rodeanu

Conform surselor Realitatea PLUS, Rodeanu ar fi favorit să preia funcția de ministru al Apărării.

Bogdan-Ionel Rodeanu este un deputat, ales pe listele Uniunii Salvați România (USR) în legislaturile din 2016, 2020 și 2024. Rodeanu ocupă funcții importante în parlament, în prezent fiind vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională și liderul grupului parlamentar USR din Camera Deputaților.

Este cunoscut și pentru inițiative legislative precum Legea Zonelor Metropolitane 2.0 și Legea Educației Profesionale Postliceale 2.0. Înainte de politică, a activat în domenii precum telecomunicații, resurse umane, management de proiect și coordonarea direcțiilor de dezvoltare ale Universității din Galați.

Cine este Nicu Fălcoi

Nicu Fălcoi este deputat, ales în 2020 în județul Timiș, din partea partidului USR-PLUS. În prezent este președintele Comisiei speciale pentru exercitarea controlului asupra Serviciului de Informații Externe, membru în Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților și Vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare și Securitate din cadrul Adunării Parlamentare NATO.

Cine este Mihnea Motoc

Mihnea Ioan Motoc este un diplomat român care a ocupat funcția de ministru al Apărării al României în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017, în Cabinetul Cioloș.