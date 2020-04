„Legile puterii”. Arafat: Știu ce înseamnă Paștele pentru români. Regulile pentru Noaptea de Înviere și de Paște

„Respectarea regulilor date din Ordonanța militară nr. 3, adică dacă se iese, limitarea la 3 persoane daca ies in spatii publice mai multe persoane, igiena, și chiar daca nu era o recomandare scrisa, purtarea mastii sau a oricarei esarfe, un fular care sa acopere nasul, gura cand iesi in spatii publice. Sa nu te duci in vizita la persoane varstnice cu copii si toata lumea. Daca vrei sa ii duci mancare o faci in conditii de igiena maxima. Toate astea sunt reguli pe care trebuie sa continuam sa le aplicam.

Daca încalci aceste reguli si te duci cu copiii... Lumea zice: pai, copiii nu au mai fost la scoala, noi putem sa mergem la bunici cu ei. Nu e chiar asa. Copiii i-ai lasat sa se joace cu copii vecinilor, copiii au fost in strada. Nu toata lumea a tinut copiii in casa. Pana la o limita e de inteles, dar regula a fost sa fie tinuti acasa, nu in strada la joaca cu alti copii di ncartier. Majoritatea asa au facut. Si atunci tu n-ai de unde sa stii daca copilul tau sau copilul vecinuli nu era infectat pozitiv asimptomatic. Si tu dupa asta te duci cu el la bunicul. SI cu asta ai terminat, ai transmis infectia la bunicul sau la bunica.

Deci regulile trebuie respectate asa cum au fost recomandate pana acum.

„E o situatie pe care eu o inteleg perfect chiar daca nu sunt de religie crestina, dar eu traiesc de atat timp in tara, stiu ce inseamna Pastele pentru romani.

Dar, ca sa sarbatorim urmatorul Paste bine trebuie sa sacrificam acum partial ce am facut intotdeauna.

Decat ca anul viitor sa ne aducem aminte ca, uite, daca respectam regulile, poate bunica era cu noi si anul asta. Ăsta este riscul.

Un sacrificiu acum poate sa insemne sa te bucuri de Paste anul viitor foarte bine asa cum vrei, cu toata familia. Acum un risc pe care ti-l asumi, sau ignoranta mai bine zis, si te duci inseamna ca poatede la anul o sa-ti aduci aminte de mama, tata, bunica, bunicul ca ce bine ar fi daca erau cu noi. Asta este tot aspectul aici. Și asta trebuie sa inteleaga lumea”, a spus Raed Arafat.

Ce măsuri au fost luate pentru Noaptea de Înviere

„Au fost discuții cu Biserica Ortodoxă, la nivelul ministrului Vela, stiu ca s-au reglementat mai multe aspecte de cooperare cu fortele de ordine publica. Au fost discutii permanente tocmai pentru a evita o situatie care sa scape de sub control si sa fie totusi anumite aspecte respectate din punct de vedere al sărăbătoririiPaștelui. Au fost antamate anumite decizii cum sa se faca in perioada respectiva și toti vor fi anuntati despre aceste masuri si cum va decurge si luarea luminii si distribuirea ei. Toate acestea sunt masuri care s-au discutat deja la nivelul ministerului”, a spus secertarul de stat in MAI.