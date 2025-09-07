Conducerea celei mai mari școli din București, Hamburg 195, din sectorul 3, a decis să revină asupra deciziei de a demisiona, anunță într-un comunicat Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Cu doar o zi în urmă, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 și-a dat demisia în bloc.

În paralel, peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a care ar urma să facă ore zilnic de la 11 la 14 au depus sesizări și au anunțat că vor merge în instanță, acuzând că elevii lor sunt obligați să învețe într-un sistem „haotic, abuziv și ilegal”.

La fel de nemulțumiți de program sunt și părinții elevilor din clasa a VIII-a, care nu vor să-și vadă copiii bulversați de program într-un an încărcat de stresul Evaluării Naționale.

Sâmbătă, cei care conduc școala au anunțat, cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, că demisionează în bloc. „În urma discuțiilor purtate între reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București și conducerea școlii, echipa managerială a decis să revină asupra demisiei anunțate și să continue să își exercite mandatul”, anunță comunicatul ISMB.

„A avut loc o întâlnire la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București între echipa managerială a Școlii Gimnaziale nr. 195 și reprezentanții ISMB, pentru a analiza situația creată”, în urma anunțului de sâmbătă prin care întreaga conducere a școlii și-a dat demisia, potrivit Inspectoratului.

De remarcat, situația nu pare să se fi schimbat cu nimic în ceea ce privește reclamațiile părinților: că se învață în 3 schimburi mascat, deși școala a anunțat 2 schimburi, dar cu ore diferite de începere a cursurilor.



