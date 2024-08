Poate fi greu de crezut insa transpiratia poate elimina infectiile. Dermcidina, un compus aflat in transpiratie, este responsabila cu distrugerea bacteriilor periculoase inainte ca acestea sa patrunda in corp. Iar acest proces este afectat de antipespirantele care blocheaza cu aluminiu si toxine glandele sudoripare. Asa ca bacteriile aflate pe piele se pot dezvolta, multiplica si infiltra in sistemul circulator.