Ianuarie

Printre starurile nascute in luna ianuarie se numara Kate Middleton, Garry Barlow si Rod Steward. Potrivit statisticilor, in luna ianuarie sunt nascuti cei mai multi recuperatori de datorii si directori generali. In ceea ce priveste bolile, persoanele nascute in ianuarie sunt predispuse unor boli precum Alzheimer, Crohn sau epilepsie.

Februarie

Harry Style si John Travolta sunt starurile nascute in februarie, ceea ce te face sa te gandesti la faptul ca oamenii nascuti in aceasta luna au inclinatii artistice. Potrivit statisticilor, insa, in luna februarie sunt nascuti cei mai multi controlori de trafic.

In ceea ce priveste sanatatea, cercetatorii de la Universitatea Columbia din New York au dat verdictul: probleme la plamani si bronhii.

Martie

Luna martie se poate lauda ca a dat lumii vedete precum Lady Gaga sau Theo Walcott. Statisticienii spun ca cei mai multi piloti sunt nascuti in martie.

La capitolul boli, in luna martie predomina problemele cardiovasculare pe care cercetatorii le pun pe seama fluctuatiilor nivelului de vitamina D.

Aprilie

Micuta Printesa Charlotte, Victoria Backham si Susan Boyle sunt nascute in luna aprilie. Potrivit statisticilor, cei nascuti in luna aprilie pot ajunge orice ce-si doresc, niciuna dintre meserii nefiind predominanta.

In ceea ce priveste bolile, se pare ca in luna aprilie sunt nascuti cele mai multe persoane cu boli autoimune. Tot statisticile spun ca in luna aprilie sunt nascuti cei mai multi alcoolici si persoane cu tulburari alimentare.

Mai

Statisticile spun ca bebelusii care se nasc in luna mai sunt mai mari decat ceilalti si au cele mai mici sanse sa faca performanta in vreun sport. Exceptie face doar fostul capitan al Angliei – David Beckham.