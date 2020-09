Klaus Iohannis, laureat al premiului „Kaiser Otto” pentru contribuția la unificarea europeană. Când are loc ceremonia

Premiul va fi acordat lui Klaus Iohannis pe 14 octombrie, în orașul Magdeburg, capitala landului Saxonia-Anhalt. Discursul de laudatio va fi citit de ministrul de externe german, Heiko Maas, anunță Suddeutsche Zeitung.

Ceremonia acordării premiului „Kaiser Otto” va avea loc în Catedrala din Magdeburg și are loc în acest an în care Germania asigură președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Tot în acest an, Germania marchează și 30 de ani la reunificarea Vestului cu Estului.

În anul președinției germane a Consiliului UE și pe fondul pandemiei coronei și a consecințelor acesteia, Maas va juca un rol important ca mediator între țările europene și va susține coeziunea în Europa, a explicat primarul Lutz Trümper (SPD), potrivit aceleiași publicații germane.

„Cu discursul său pro-european, Iohannis este un partener și un colaborator de încredere“, a mai transmis primarul Magdeburg.

Distincția este acordată începând cu anul 2005 de orașul Magdeburg pentru comemorarea meritelor împăratului Otto cel Mare și pentru onorarea personalităților care au adus contribuții remarcabile la procesul de unificare europeană, îndeosebi în statele est și sud-est europene, și la promovarea ideii europene.

Premiul „Kaiser Otto” a mai fost acordat altor personalități internaționale care au avut o contribuție specială la promovarea înțelegerii europene. Printre cei care l-au primit se numără și fostul președinte al Republicii Letonia, Vaira Vike-Freiberga, sau cancelarul german Angela Merkel.

Premiul este unul onorific și include o medalie în designul contemporan, care cuprinde un portret al laureatului pe față și unul din sigiliile lui Otto cel Mare pe revers.