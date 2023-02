Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va cere în numele României o flexibilizare legată de direcționarea fondurilor europene. Şeful statului a menționat că discuția va fi „mai complicată şi probabil va mai dura”. În plus, Iohannis a vorbit despre lărgirea cadrului pentru folosirea ajutorului de stat în mai multe investiții.

„Eu personal voi solicita o flexibilizare în două zone. O dată o flexibilizare în zona ajutorului de stat. Dacă vrem să atragem investiţii relevante, investiţii de înaltă tehnologie, este clar că trebuie să folosim, într-o oarecare măsură, şi ajutorul de stat pentru a face locaţia economică România interesantă şi importantă”, a explicat Iohannis.

„O a doua chestiune unde voi solicit flexibilizare este in zona fondurilor europene, o zonă mai complicată și probabil va mai dura un pic. Noi am aprobat fondurile europene înainte de criză, înainte de război. Am aprobat PNRR înainte de criza energetică, înainte de inflaţie. Deci ne aflăm în cu totul alte condiţii decât atunci când am aprobat acele fonduri şi, după părerea mea, este nevoie de o flexibilizare ca să putem folosi aceşti bani acolo unde este nevoie, şi decizia, de asemenea, trebuie să fie mult mai rapidă”, a mai spus președintele.

”Există o temere generalizată în Uniunea Europeană că, în situaţia în care avem criză energetică, avem inflaţie, există riscul să pierdem din competitivitate. Asta şi în contextul în care Statele Unite ale Americii au acel act de reducere a inflaţiei, care este un instrument foarte puternic, şi noi trebuie să găsim căi să nu rămânem în urmă. Asta înseamnă folosirea tuturor instrumentelor într-un mod eficace şi eficient, şi despre asta vom discuta”, a adăugat Klaus Iohannis.

Înainte cu o zi de anunțul președintelui, europarlamentarul PSD Victor Negrescu a precizat că România va putea renegocia PNRR până la 30 aprilie. Iar Comisia Euroepană a transmis țărilor membre și un ghid pentru realizarea acestor modificări.

„Se recomandă ca toate modificările aduse planului să fie propuse până la data de 30 aprilie 2023. Este evident, astfel, că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene trebuie să inițieze de urgență demersul și să poarte negocieri, în beneficiul României, pentru a aduce modificările necesare. Este singura și ultima ocazie de a face acest lucru, ulterior o să fie imposibil de realizat. Modificările pot fi justificate prin prisma impactului generat de războiul din Ucraina sau de schimbările în fluxurile economice și comerciale. Obiectul optimizărilor poate avea în vedere atât proiectele, cât și reformele și trebuie să corespundă, în continuare, recomandărilor specifice de țară și elementelor generale din regulament, cu accent pe menținerea obiectivelor de mediu și a celor digitale.

Comisia Europeană o să vină cu un răspuns mai rapid la aceste modificări și va sprijini statele membre în acest sens”, a anunțat V.Negrescu.