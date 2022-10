De asemenea, semnatarii Declarației (Președinții României, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Macedoniei, Muntenegru, Poloniei și Slovaciei) reiterează sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, nu recunosc anexările teritoriilor ucrainene la Federația Rusă și cer retragerea Armatei Ruse.

Declarația integrală:

“Noi, președinții Europei Centrale și de Est, țări ai căror lideri au vizitat Kievul în timpul războiului și au fost martori la efectele agresiunii ruse, nu putem rămâne tăcuți în fața încălcării flagrante a dreptului internațional de către Federația Rusă și, prin urmare, emitem următoarea declarație:

Reiterăm sprijinul nostru pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Nu recunoaștem și nu vom recunoaște niciodată încercările Rusiei de a anexa vreun teritoriu ucrainean. Suntem fermi în sprijinul deciziei Summit-ului NATO de la București din 2008 privind viitoarea aderare a Ucrainei.

Susținem Ucraina în apărarea sa împotriva invaziei Rusiei, cerem Rusiei să se retragă imediat din toate teritoriile ocupate și încurajăm toți Aliații să-și mărească substanțial ajutorul militar acordat Ucrainei. Toți cei care comit crime de agresiune trebuie trași la răspundere și aduși în fața justiției“.

Reamintim că, în ziua în care Vladimir Putin a semnat anexarea celor patru regiuni ucrainene (Donețk, Luhansk, Zaporijie și Herson) la Federația Rusă, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va depune o cerere de aderare accelerată la NATO.

Sursă: Administrația Prezidențială.

