'N-am avut discuții foarte aplicate pe acest subiect. Astăzi, când a anunțat conferința de presă, era clar că va avea ceva de comunicat, ceva important. Și atunci ne-am gândit că asta urmează să se întâmple. Dar am fost surprinși. Da, nu am știut până astăzi dimineața. Este în acest moment trecutul. Nu vreau să rămânem ancorați în trecut, trebuie să ne întoarcem spre viitor. Sigur, acum mai bine de 10 ani a fost ales cu mari așteptări, cu speranțe uriașe. În momentul în care pleacă, domnul președinte Iohannis lasă o societate destul de tensionată, furioasă, dacă vreți, dar este și o șansă pentru noi, pentru coaliție, să ne concentrăm asupra campaniei și asupra viitorului', a afirmat Kelemen Hunor la Parlament.



Potrivit acestuia, în demersul președintelui a contat, probabil, inițiativa de suspendare depusă la Parlament, care ar fi trecut doar cu sprijinul unor parlamentari PNL sau PSD.

'Eu nu cred că ar fi trecut această inițiativă de suspendare, doar în cazul în care cei din PNL sau cineva din PSD l-ar fi votat. Nu cred că cineva ar fi ieșit să voteze suspendarea președintelui din coaliție, indiferent ce supărări erau într-o parte sau în altă parte. Deci, noi, acum o săptămână, acum 10 zile, când am discutat de suspendare în coaliție, că știam de această inițiativă, era clar că nu are majoritate. Acum, sigur, eu nu știu ce e în PNL, ce e în PSD, dar eu nu cred că ar fi trecut această suspendare', a explicat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.



Președintele UDMR a spus că majoritatea trebuie să meargă mai departe.



'Au fost alegeri parlamentare anul trecut, oamenii au avut opțiunea foarte clară, există o majoritate, majoritatea funcționează, trebuie să meargă mai departe. Alegerile prezidențiale au fost anulate și urmează alegeri prezidențiale, nu parlamentare. Totuși, trebuie să păstrăm cât de cât rațiunea, dacă nu vrem să aruncăm toată țara în aer', a arătat Kelemen Hunor.



Întrebat dacă Klaus Iohannis ar fi trebuit să-ți dea demisia mai devreme, el a răspuns: 'Avea șansa în decembrie. Știți foarte bine punctul meu de vedere. Începând din 23 decembrie, dacă nu mă înșel, sau 22, când a fost ales președintele Senatului, nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar, iarăși, eu nu îl mai critic pe Iohannis - că și-a dat demisia, că a fost cum a fost. Este în spatele nostru mandatul lui, nu este în fața noastră. Nu am fost și niciodată nu voi fi omul care mai trage un glonț într-un leu care nu mai are putere', a subliniat liderul UDMR.



Referitor la candidatul la prezidențiale, Kelemen Hunor a reafirmat că actuala coaliție nu dorește să schimbe nimic în această privință.

'Dacă dumneavoastră credeți că coaliția dorește să schimbe ceva, vă înșelați. Nu. Coaliția are un candidat unic, stabilit prin protocol, validat de toate partidele. Și, în momentul în care se schimbă ceva, lucrurile se vor complica. Nu, nu trebuie să schimbăm nimic. Cea mai mare greșeală este să faci strategie de la o zi la alta, să schimbi tacticile politice. Și, din acest punct de vedere, nu avem voie să facem greșelile anului trecut. Mă rog, cei care au făcut greșelile, eu nu eram în coaliție', a argumentat el.



Întrebat dacă situația actuală ajută partidele extremiste, având în vedere că se apropie și campania, Kelemen Hunor a menționat: 'Nu îi ajută cu nimic. Deci, nu vor candida împreună USR și AUR, bănuiesc eu. Împreună au depus această solicitare de suspendare, dar nu vor candida împreună. (...) Sigur, este un moment când tensiunea se mai eliberează, dar nu cred că trebuie să înțelegem prin cheia de a ajuta pe cineva'.



Liderul UDMR a mai spus că demisia lui Klaus Iohannis nu se răsfrânge asupra activității Guvernului și asupra economiei.



'În niciun fel. Guvernul funcționează, are stabilitate parlamentară și, sigur, sunt alte chestiuni, alegerile prezidențiale care trebuie făcute. Aici toată lumea așteaptă. Toată lumea așteaptă aceste alegeri și știm și noi, știți și dumneavoastră, foarte mulți investitori mari așteaptă alegerile din mai. Dar asta nu e din cauza demisiei lui Iohannis, că și ieri, și alaltăieri, și în decembrie, după anularea alegerilor de anul trecut, situația este la fel. Deci, societatea aștepta demisia lui Iohannis, da? Din decembrie', a adăugat el.



Răspunzând unei întrebări, Kelemen Hunor a evidențiat că extremismul are la bază o cauză mai veche.



'Este o cauză veche. Deci, nu există un singur vinovat. E o chestiune foarte veche, care nu e de azi, nu e de ieri. S-au adunat foarte multe frustrări. Există și un trend, cel puțin în țările vestice, și nu numai, unde apar astfel de nemulțumiri. Deci, sunt multe cauze. Nu se poate rezolva problema asta într-o singură propoziție. România nu a scăpat de acest val. România are, și nu numai România, câteva state din regiune, bineînțeles un alt istoric. Noi nu avem o tradiție democratică și fără tradiție democratică treci mai greu printr-o astfel de perioadă', a opinat liderul UDMR.

