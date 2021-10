Liderul UDMR a precizat că miercuri nu s-a ajuns la nicio concluzie și că este necesar ca fiecare să mai renunța la orgolii.

”Astăzi nu am ajuns la o concluzie și sigur trebuie să vedem fiecare dintre părți ce va discuta când ajunge înapoi în forurile decizionale. Ceea ce am constatat eu, dincolo de dorința de a reface această coaliţie, lipsa de încredere. Fără încredere e greu să construiești ceva.

Ţinta noastră, și aici vorbesc de UDMR, în acest moment este o singură țintă: să găsim soluții într-o formulă sau alte de guvernare, pentru toate problemele cu care ne confruntăm – valul patru al pandemiei, prețurile la energie și, bineînțeles, celelalte chestiuni legate de inflație, de PNRR. Tot ce înseamnă alte priorităţi trebuie lăsate până anul viitor, până când trecem de această criză.

Eu sper că fiecare mai lasă din orgoliile prezentate, și în dreapta, și în stânga. Ceea ce am văzut și ceea ce s-a întâmplat este în spatele nostru. Nu putem schimba, nu putem schimba nici votul la moțiunea de cenzură, nu putem schimba nimic, nici în ceea ce privește alăturarea de AUR a celor de la USR, dar sper că putem schimba viitorul, putem schimba ziua de mâine. Asta ne interesează pe noi. Oricine dacă lipsește din această formulă de 3 plus 1 – PNL, USR, UDMR şi Grupul Minorităților Naționale – coaliția din decembrie nu mai există, nu mai funcționează”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a adăugat că soluţia politică este în mâna premierului desemnat, Dacian Cioloș.

