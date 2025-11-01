Conform relatărilor din presa locală de vineri, tot în aceeași zi va fi luată o decizie, care ar putea duce la eliberarea imediată a lui Sarkozy sub supraveghere judiciară.



Printre posibilele măsuri de precauție se numără impunerea unei brățări electronice de monitorizare, pe care fostul președinte o purta deja la începutul acestui an din cauza unei alte condamnări pentru corupție și trafic de influență, condamnare care a fost confirmată definitiv de Curtea Supremă.



Fostul președinte în vârstă de 70 de ani, continuă să-și susțină nevinovăția.



Încarcerarea lui Sarkozy, o decizie fără precedent pentru un fost președinte francez, a generat o mare atenție mediatică în țară și a provocat critici dure la adresa sistemului judiciar din partea susținătorilor săi.



Condițiile sale de detenție au fost, de asemenea, discutate pe larg: se află într-o celulă privată, izolat de ceilalți deținuți, și are doi ofițeri de securitate dedicați exclusiv supravegherii sale.



Faptul că ministrul justiției, Gerald Darmanin, l-a vizitat joi seară a atras, de asemenea, critici dure, mulți interpretând vizita drept tratament preferențial.