Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a oferit un interviu exclusiv pentru TVP World (citat de Kyiv Post), în care a abordat subiectul retragerii a aproximativ 700 de soldați americani din România.

Impact minor asupra capacității NATO pe Flancul Estic

Țoiu a minimalizat impactul deciziei Washingtonului, afirmând categoric că aceasta „nu afectează capacitatea de descurajare a NATO” pe flancul estic. „Decizia nu a vizat România”, a precizat ministra. Aceasta a adăugat că retragerea a fost o măsură „planificată în prealabil” în contextul unei revizuiri mai ample a poziției Statelor Unite. „Nu ne bucurăm de ea, dar o respectăm”, a conchis Țoiu, menționând că anunțul era inițial destinat a fi făcut simultan de cele două capitale.

Cooperare continuă și sprijin pentru Ucraina

Ministra a subliniat că parteneriatul strategic continuă, concentrându-se pe domenii vitale, precum, securitatea Mării Negre, energie și investiții în industria de apărare (înaintea Forumului Industrial al NATO de la București de luna viitoare).

Referitor la războiul din Ucraina, Oana Țoiu a reafirmat sprijinul ferm al României pentru sancțiunile impuse Rusiei și a dezvăluit că Bucureștiul înăsprește măsurile pentru descurajarea încălcării acestora.

Ea a avertizat că „Nu trebuie să fim naivi”, susținând că apărarea democrației necesită educație, transparență și reziliență.

În final, Țoiu a transmis un mesaj de unitate, insistând că România, Polonia și aliații lor „trebuie să devină mai puternici împreună” și că eforturile președintelui Vladimir Putin „vor eșua”.