Discursul președintelui american Joe Biden despre situația din Ucraina și poziția SUA și a aliaților are loc în această seară la ora 22.30, ora locală 15.30, potrivit anunțului făcut de Casa Albă.

Joe Biden „va reitera că Statele Unite rămân deschise, continuă să creadă în calea diplomatică la nivel înalt, în strânsă legătură cu aliații, bazându-ne pe multiplele canale diplomatice pe care noi, aliații și partenerii noștri le-am oferit Rusiei în ultimele luni. Dar suntem pregătiți pentru orice scenariu”, potrivit comunicatului Casei Albe, notează CNN și ABC.

Anunțul intervenției lui Biden vine pe fondul întrebărilor internaționale și al scepticismului privind anunțului Rusiei că își va retrage trupele, marți, de la granița cu Ucraina, așa cum a transmis Kremlinul. Dar și după ultima declarație a lui Vladimir Putin că „nu dorește război”, făcută după întâlnirea cu cancelarul german Olaf Scholz.

Comunicarea de la Washington a înregistrat însă și mici sincope marți. La scurt timp după anunțul Casei Albe, secretarul pentru presă a intervenit și a precizat că președintele Joe Biden nu se va referi la viitoare măsuri, adică la „o nouă politică”, ci la pașii pe care America și NATO i-au făcut până în prezent pentru dezescaladarea conflictului ruso-ucrainean.

Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a anunțat că declarațiile lui Biden „vor fi legate de o actualizare cu privire la evenimentele legate de Ucraina, nu vor anunța o nouă politică”.

„Președintele va vorbi despre situația de la fața locului, pașii pe care i-am făcut, măsurile pe care suntem pregătiți să le luăm, care este miza pentru SUA și întreaga lume, cum ne poate afecta această criză”, a anunțat Jen Psaki pe Twitter.

@POTUS remarks will provide an update on events related to Ukraine, not announce new policy. He will speak about the situation on the ground, the steps we have taken, the actions we are prepared to take, what’s at stake for the US and the world and how this may impact us at home.